  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Öze dönüş: Sabah namazı buluşmalarına üniversite öğrencilerinden yoğun ilgi!
Yerel

Öze dönüş: Sabah namazı buluşmalarına üniversite öğrencilerinden yoğun ilgi!

Burdur'da okuyan üniversite öğrencileri, her hafta bir camide sabah namazını eda ediyor.

Yeniakit Publisher
2022-11-06 21:57:00 -
Öze dönüş: Sabah namazı buluşmalarına üniversite öğrencilerinden yoğun ilgi!

 yeniakit.com.tr 

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğrencileri sabah namazı buluşmalarına devam ediyor. 

Burdur'un Bucak ilçesinde okuyan üniversite öğrencileri, her hafta bir bölgede sabah namazını eda ediyor.

 

Öğrenciler bu haftaki sabah namazı buluşmasını Kuşbaba Köyü'nde gerçekleştirdi. 

Yaklaşık 150 öğrencinin katılım sağladığı sabah namazı buluşmasına, Bucak İlçe Müftü Vekili İsmail Sofuoğlu ve müftülük imam hatipleri de katıldı. 

 

Sabah namazının eda eden öğrencilerle sohbet gerçekleştirildi. Katılımcılara Bucak Tarhanası da ikram edildi. 

Her hafta farklı bir camide eda edilen sabah namazı buluşmalarına katılımın sürekli arttığı öğrenildi.

Süleyman Soylu, 'Sabah Namazı Buluşmaları'nın konuğu oldu" target="_blank">
Süleyman Soylu, 'Sabah Namazı Buluşmaları'nın konuğu oldu
Süleyman Soylu, 'Sabah Namazı Buluşmaları'nın konuğu oldu

Aktüel

Süleyman Soylu, 'Sabah Namazı Buluşmaları'nın konuğu oldu

Bilecik’te gençlerle sabah namazı buluşması
Bilecik’te gençlerle sabah namazı buluşması

Aktüel

Bilecik’te gençlerle sabah namazı buluşması

Tügva’dan sabah namazı buluşmaları
Tügva’dan sabah namazı buluşmaları

Aktüel

Tügva’dan sabah namazı buluşmaları

Tire’de sabah namazı buluşmaları devam ediyor
Tire’de sabah namazı buluşmaları devam ediyor

Aktüel

Tire’de sabah namazı buluşmaları devam ediyor

Malazgirt’te “Sabah Namazı Buluşması” etkinliği
Malazgirt’te “Sabah Namazı Buluşması” etkinliği

Aktüel

Malazgirt’te “Sabah Namazı Buluşması” etkinliği

Sabah namazı buluşmasına yoğun ilgi
Sabah namazı buluşmasına yoğun ilgi

Yerel

Sabah namazı buluşmasına yoğun ilgi

Tarihi camide sabah namazı buluşması
Tarihi camide sabah namazı buluşması

Yerel

Tarihi camide sabah namazı buluşması

Namazda Rabb'ine kavuştu
Namazda Rabb'ine kavuştu

Yerel

Namazda Rabb'ine kavuştu

Mardin'de güneş tutulmasıyla birlikte, cemaatle 'küsuf namazı' kılındı...
Mardin'de güneş tutulmasıyla birlikte, cemaatle 'küsuf namazı' kılındı...

Yerel

Mardin'de güneş tutulmasıyla birlikte, cemaatle 'küsuf namazı' kılındı...

Bursa'da sabah namazı kararı! Yoğun talep üzerine...
Bursa'da sabah namazı kararı! Yoğun talep üzerine...

Gündem

Bursa'da sabah namazı kararı! Yoğun talep üzerine...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23