Öze dönüş: Sabah namazı buluşmalarına üniversite öğrencilerinden yoğun ilgi!
Burdur'da okuyan üniversite öğrencileri, her hafta bir camide sabah namazını eda ediyor.
yeniakit.com.tr
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğrencileri sabah namazı buluşmalarına devam ediyor.
Burdur'un Bucak ilçesinde okuyan üniversite öğrencileri, her hafta bir bölgede sabah namazını eda ediyor.
Öğrenciler bu haftaki sabah namazı buluşmasını Kuşbaba Köyü'nde gerçekleştirdi.
Yaklaşık 150 öğrencinin katılım sağladığı sabah namazı buluşmasına, Bucak İlçe Müftü Vekili İsmail Sofuoğlu ve müftülük imam hatipleri de katıldı.
Sabah namazının eda eden öğrencilerle sohbet gerçekleştirildi. Katılımcılara Bucak Tarhanası da ikram edildi.
Her hafta farklı bir camide eda edilen sabah namazı buluşmalarına katılımın sürekli arttığı öğrenildi.
Aktüel
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