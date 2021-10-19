Türkiye çok değerli bir iş insanını kaybetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünürü, Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar'ın babası, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar hayatını kaybetti. Bayraktar, kanser tedavisi görüyordu. Milli Teknoloji Hamlesi idealinin ve Milli SİHA'larımızın öncü ismi, Özdemir Bayraktar, Hakk'a yürüdü. Özdemir Bayraktar, İstanbul'da özel bir hastanede kanser tedavisi görüyordu.

Özdemir Bayraktar’ın cenazesi nereden kaldırılacak?

Özdemir Bayraktar'ın bugün Fatih Camii'nde öğle namazı düzenlenecek cenaze töreni sonrası İstanbul'da toprağa verileceği açıklandı. Özdemir Bayraktar, BAYKAR tarafından TSK için geliştirilen ilk insansız hava aracı olan Bayraktar Mini İHA Ar-Ge çalışmalarının yapıldığı 2005-2009 yılları arasında Güneydoğu Anadolu bölgesinde askerler ile birlikte gerçekleştirilen çalışmalara liderlik yaptı. BAYKAR tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen tüm ürünlerin tasarımlarını çizen Özdemir Bayraktar, Bayraktar TB2 ve Bayraktar AKINCI TİHA'ya karakterini veren özgün tasarımların da sahibidir. Özdemir Bayraktar, BAYKAR tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA'ların Karabağ'ın Ermenistan işgalinden kurtulmasına sunduğu katkı nedeniyle 2021'de Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Karabağ Nişanı'na layık görüldü.