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Ekonomi Özbekistan’daki elektrik üretim kapasitesini 460 megavata çıkaracak
Ekonomi

Özbekistan’daki elektrik üretim kapasitesini 460 megavata çıkaracak

Cengiz Enerji’nin Özbekistan’daki ikinci doğal gaz yakıtlı kombine çevrim enerji santrali için anlaşma imzaladığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-30 15:40:00 -
Özbekistan’daki elektrik üretim kapasitesini 460 megavata çıkaracak

Söz konusu santralin Özbekistan’ın Sirdaryo kentinde 70 bin metrekarelik alana kurulacağı ve saatte 220 megavat enerji üreteceği belirtildi.

Yap-işlet modeli

Cengiz Holding Enerji Grup Başkanı Ahmet Cengiz, “Taşkent’te devam eden 240 megavat kapasiteli doğal gaz yakıtlı kombine çevrim enerji santralinden sonra Sirdaryo’da 220 megavat üretim kapasiteli ikinci tesis için anlaşmaya vardık. Her iki santralde saatte toplam 460 megavat elektrik üreteceğiz. Bu da yaklaşık 230 bin hanenin tükettiği elektriğe denk geliyor. Özbekistan, enerji alanında yeni yatırımcılara büyük kolaylıklar sağlıyor ve Türkiye’yle karşılaştırıldığında henüz doygunluğa ulaşmış bir pazar değil. Bu nedenle önümüzdeki dönemde de bu ülkede olmak istiyoruz” değerlendirmesinde bulundu. Santrallerin yap-işlet modeliyle çalışacaklarını aktaran Cengiz, şunları kaydetti:

Mart'ta devrede

“Özbekistan, geniş doğal gaz kaynaklarına sahip bir ülke. Buna karşın eskiden kalma ve ekonomik ömrünü tamamlamış olmasına karşın üretimi sürdüren elektrik santrallerinin verimleri çok düşük. Ülkede doğal gaz kaynaklarını daha verimli kullanmak, elektrik kesintilerinin önüne geçebilmek ve enerji teminini daha istikrarlı hale getirebilmek için önemli çalışmalar yürütülüyor. Biz de bunun bir parçası olarak önümüzdeki yıl içinde ilk santralimizde elektrik üretmeye başlayacağız. Taşkent’te 50 bin metrekare alana kurulu tesisimiz Mart 2022’de devreye girecek. Sirdaryo’daki 70 bin metrekarelik alanda yer alacak yeni tesisin kurulumunu da yine gelecek yılın ikinci yarısında tamamlamayı planlıyoruz.”

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