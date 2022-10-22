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Dünya Özbekistan'daki bir askeri birliğe ait depoda patlama oldu
Dünya

Özbekistan'daki bir askeri birliğe ait depoda patlama oldu

Özbekistan'ın Sirderya bölgesindeki bir askeri birliğe ait depoda patlama meydana geldiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-10-22 07:48:00 -
Özbekistan'daki bir askeri birliğe ait depoda patlama oldu

Özbekistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, sabah saatlerinde ülkenin Sirderya bölgesinde bulunan Malik kasabasında yerleşen bir askeri birliğe ait depoda patlamanın meydana geldiği kaydedilirken, patlama sonucunda ölen veya yaralananların olmadığı belirtildi.

Açıklamada, patlamayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde de patlama dalgası sonucunda askeri birlik yakınındaki ev ve binaların pencerelerin kırıldığı görüntülendi.

Görgü tanıkları da patlama sırasında yüksek ses ve güçlü bir dalganın meydana geldiğini, deprem gibi bir şey hissettiklerini dile getirdi.

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