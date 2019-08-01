Özbekistan ve Kırgızistan’ın ikili ticaret hedefi 1 milyar dolar

Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov resmi temasları kapsamında Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’e ziyaret gerçekleştirdi. İki ülkenin ikili ticaret hacmini 1 milyar dolar seviyesine ulaştırmak istediği belirtildi.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Bişkek’e gelen Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov, bugün Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov tarafından kabul edildi. Görüşmede siyasi, ticari, ekonomik, ulaşım, bankacılık, bilim, teknoloji, tarım, turizm ve diğer alanlarda iki ülke arasındaki ilişkilerin yıldan yıla gelişmekte olduğu vurgulandı. 2019 yılının ilk yarısında ikili ticaret hacminin 446,5 milyon dolara ulaştığı ve geçen senenin aynı dönemine göre 2,5 kat arttığı kaydedildi.

Özbekistan Başbakanı Aripov, "Çok yakın yıllarda ikili ticaret hacmini 1 milyar dolar seviyesine ulaştırma potansiyeline sahibiz" dedi. Görüşmede Özbekistan ve Kırgızistan’ın sınır vilayetleri arasında direkt işbirliğini arttırma konusu da ele alındı.

Abdulla Aripov, Cumhurbaşkanı kabulü sonrası Kırgız mevkidaşı Muhammetkalıy Abılgaziyev ile de görüşme yaptı. Görüşmede Özbekistan ve Kırgızistan arasındaki ilişkilerin stratejik ortaklığın yeni bir boyutuna ulaştığı belirtildi.