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Spor Ozan'ın 25 metreden müthiş golü
Spor

Ozan'ın 25 metreden müthiş golü

Ozan Tufan, Norveç karşısında 25 metreden jeneriklik bir gole imza attı.

Yeniakit Publisher
2021-03-27 22:10:00 -

EURO 2020 biletini kapan A Milli Takımımız, şimdi de 2022 Dünya Kupası'na katılmak için mücadesini sürdürüyor.

Grup elemeleri ilk maçında Hollanda'yı 4-2 yenen ay-yıldızlı ekibimiz, bu kez Norveç ile karşı karşıya geldi.

Ozan ve Çağlar'ın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapatan milliler, ikinci devreye de fırtına gibi başladı.

İlk golün sahibi Ozan Tufan, mücadelenin 59. dakikada ceza sahası dışından, yaklaşık 25 metreden muhteşem bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı bir kez daha ağlarla buluşturdu.

Karşılaşmada başka gol olmayınca, milliler maçı 3-0 kazanarak puanını 6'ya yükseltmiş oldu.

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