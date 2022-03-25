Ozan Tufan’ın eşinden bomba paylaşım!
Fenerbahçe’de kadro dışı bırakılan Ozan Tufan’ın eşi Rojin Tufan, sosyal medya hesabı üzerinden manidar bir paylaşımda bulundu.
Fenerbahçe’de Mesut Özil ve Ozan Tufan, teknik direktör İsmail Kartal ile yaşadığı “Forma adaleti” tartışması sonrası kadro dışı kaldı. İki futbolcu karar karşısında sessizliğini korurken, Ozan Tufan’ın eşi Rojin Tufan sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Rojin Tufan, Instagram adresinden, “Haksızlığa uğradığın an Peygamber efendimizin şu sözünü hatırla, ‘Hak etmediğin bir muamele gördüğünde unutma; o kişi senin değerini bilmeden ölmez'” paylaşımında bulundu.