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Spor Ozan Tufan İngiletere'de gündem oldu
Spor

Ozan Tufan İngiletere'de gündem oldu

Ozan Tufan'ın takımı Watford, deplasmanda Everton'u 5-2 yenmesine rağmen eleştiri okları milli futbolcunun üzerine çevrildi. İngiliz basını, Watford'un ezici galibiyetinin, maça ilk 11'de başlayan Ozan Tufan'ın oyundan çıkmasından sonra gelmesine dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2021-10-24 14:19:00 -
Ozan Tufan İngiletere'de gündem oldu

Ozan Tufan'ın takımı Watford, yeni teknik direktörü Claudio Ranieri ile Premier Lig'deki ilk galibiyetini aldı. Ozan'ın ilk 11'de başladığı maçta Watford deplasmanda Everton'u 5-2 yendi.

Konuk ekibin Norveçli golcüsü Joshua King, eski takımına karşı hat-trick yaparak maça damgasını vurdu. Watford'un diğer golleri Emmanuel Bonaventure Dennis ve eski Trabzonsporlu Juraj Kucka'dan geldi.

Ranieri'nin ilk 11'de şans verdiği Ozan Tufan, karşılaşmanın 64. dakikasında oyundan çıkarak yerini Brezilyalı forvet Joao Pedro Junqueira'ya bıraktı. Takımı 2-1 yenik durumdayken oyundan alınan Ozan'ın çıkmasından sonra maçın 5-2 Waford lehine dönmesi İngiliz basınının dikkatinden kaçmadı.

Star.com.tr'nin derlediği habere göre; Everton deplasmanındaki sansasyonel galibiyete rağmen Ozan Tufan İngiliz basınından 10 üzerinden 6 puan alarak takım arkadaşı Ismaila Sarr ile birlikte en düşük nota sahip oldu.

İngiliz basınında Ozan Tufan için "Neler yapabileceğine dair ipuçları verdi. Ancak Ozan Tufan oyundan çıktıktan sonra Watford daha olumlu bir performans sergiledi." yorumu yapıldı.

Yeni teknik direktörü Claudio Ranieri ile çıktığı ilk maçta Liverpool'a 5-0 yenilen Watford, Everton'a karşı aldığı galibiyetle moral bulurken Premier Lig'de de 10 puanla 14. sıraya yükseldi.

Kaynak: Star.com.tr

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