Ozan Tufan için karar

Geçtiğimiz ara transferde Fenerbahçe'ye geri dönen Ozan Tufan bir türlü beklentileri karşılayamadı. Sarı-lacivertlilerde kadro dışı bırakılan Ozan Tufan ile sezon sonunda yolların ayrılması planlanıyor.

Geçtiğimiz yaz aylarında İngiltere Premier Lig ekibi Watford'a kiralık olarak giden Ozan Tufan, yalnızca 9 maçta 489 dakika süre alırken gol ve asist katkısında bulunamamıştı. İngiltere'de aradığını bulamayan milli oyuncu geçtiğimiz ara transfer döneminde sarı-lacivertli takıma geri döndü.

Sarı-lacivertli takıma geri dönen Ozan Tufan, sergilediği başarısız performansla hayal kırıklığına uğrattı. 5 maçta forma şansı bulan Ozan Tufan, gol ve asist katkısında bulunamadı.

Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde Ozan Tufan ve Mesut Özil için radikal bir karar alarak iki ismin de kadro dışı bırakıldığını açıklamıştı.

Sarı-lacivertlilerde kadro dışı bırakılan Ozan Tufan ile sezon sonunda yolların ayrılması planlanıyor. Ancak 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun Fenerbahçe ile 2023'ün yazına kadar sözleşmesi bulunuyor. Ozan Tufan'ın Watford'un küme düşmemesi halinde satın alma opsiyonunun devreye girmesiyle birlikte tekrar İngiltere'ye gitme ihtimali de bulunuyor.