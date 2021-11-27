Futbol kariyerine İngiltere'de devam eden Ozan Tufan'ın açıklamaları gündem oldu. Peki, Ozan Tufan ne söyledi?

Ozan Tufan hangi takımda?

Premier Lig ekibi Watford'a sezon başında kiralık olarak imza atan Ozan Tufan S Sport'a konuştu. Ozan Tufan, "Türkiye Ligi'nde futbol biraz duruyor sahada. Yere yatan futbolcular, zaman geçirmeler... Premier Lig'e geldiğim günden beri top taca çıksın diye bazen dua ediyorum nefes almak adına. Saliselik taç atışları var. Pozisyon alalım, dinlenelim, nefes alalım yok. Birkaç haftadan sonra ben de alıştım. Premier Lig'de bazı maçlarda durunca benim de garibime gidiyor. Niye duruyor bu futbol diyorum. Türkiye Ligi'ni izliyorum, beğenmemeye başlıyorum. Gözümüz alıştı Premier Lig'in futboluna” dedi.

Ozan Tufan, İngiliz takımıyla çıkığı 5 maçta 319 dakika forma giydi.