  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Ozan Kabak'ın ardından Liverpool'dan Uğurcan Çakır bombası
Spor

Ozan Kabak'ın ardından Liverpool'dan Uğurcan Çakır bombası

Alman ekibi Schalke'den Ozan Kabak'ı transfer eden İngiltere'nin son şampiyonu Liverpool, kalesini de Uğurcan Çakır'a emanet etme niyetinde. Norveç-Türkiye karşılaşması için bir ekip görevlendirdiği iddia edilen İngiliz devinin Uğurcan için yaklaşık 20 milyon euro civarında bir teklif yapması bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2021-03-27 13:28:00 -
Ozan Kabak'ın ardından Liverpool'dan Uğurcan Çakır bombası

Trabzonspor'un ve Milli Takım'ın yükselen yıldızı Uğurcan Çakır'ın taliplileri gün geçtikçe artıyor. Geçtiğimiz sezon Avrupa'ya transferi dönen 24 yaşındaki kaleci için İtalya ve İngiltere'den birçok kulübün takipte olduğu belirtilirken, daha önce de Uğurcan ile ilgilenen Liverpool'un bu kez daha ciddi bir şekilde bu transferi ele aldığı öğrenildi.

Devre arasında stopere Schalke'den Ozan Kabak'ı alan İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool, kalesini de Uğurcan Çakır'a emanet etme niyetinde.

Yakından takip ediliyor

İngiliz basınından yer alan haberlere göre Liverpool'un sezon sonu Uğurcan'ı kadroya katmak için çalışmalara başladığı, bu noktada da kalecinin performansını daha yakından takip edebilmek amacıyla da bu akşam oynanacak Norveç-Türkiye karşılaşması için bir ekip görevlendirdiği iddia edildi.

Son olarak Türkiye-Hollanda karşılaşmasında iyi bir performans ortaya koyan ve bir de penaltı kurtaran 24 yaşındaki kalecinin artan performansının birçok kulübü harekete geçirdiği aktarıldı.

Değeri 16 milyon euro

2019 yaz döneminde Transfermakt'ta değeri 750 bin Euro olan Uğurcan Çakır, şimdilerde 16 milyon euro değere ulaştı. Liverpool'un Uğurcan için yaklaşık 20 milyon euro civarında bir teklif yapması bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Almanya'dan korkutan açıklama: En kötüsü olacak
Sağlık

Almanya'dan korkutan açıklama: En kötüsü olacak

Almanya, Kovid-19'un üçüncü dalgasının şimdiye kadarki en kötü pik olacağını düşünüyor.

CHP zihniyetinin ruhuna sinmiş: Başörtülüysen sadece 'temizlikçi' olabilirsin!
Gündem

CHP zihniyetinin ruhuna sinmiş: Başörtülüysen sadece 'temizlikçi' olabilirsin!

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kadınların çalışma hayatına yönelik hazırlattığı reklam afişlerinde y..
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan tepki: Şiddetle kınıyorum
Gündem

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan tepki: Şiddetle kınıyorum

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde bulunan camiye yönelik saldırıya tepki gösterdi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay