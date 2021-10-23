Ozan çıktı, Watford coştu

İngiltere Premier Lig'de Watford, Everton'ı deplasmanda 5-2 yendi. İlk 11 başlayan Milli futbolcumuz Ozan Tufan 64'te çıkarken 2-1 yenik olan takımı sonrasında 4 gol buldu.

Rafael Benitez'in ekibinin gollerini 2. dakikada Tom Davies ve 63'te Brezilyalı yıldız Richarlison attı. Konuk takımın sayılarını ise 13, 80 ve 86. dakikalarda Joshua King, 78'de eski Trabzonsporlu Juraj Kucka ve 90. dakikada Dennis kaydetti.

Watford'da Ozan Tufan ilk 11'de mücadeleye başladı. Milli futbolcu böylece ikinci kez bir Premier Lig maçında 11'de sahaya çıkmış oldu. Ancak Ozan Tufan daha önceki Leeds maçı gibi yine 2. yarıda oyundan alındı ve 64. dakikada yerini Joao Junqueria'ya bıraktı. Orta saha oyuncumuz performansıyla vasatı aşamadı.

Ayrıca teknik direktörlüğünü Claudio Ranieri'nin yaptığı Watford'un yenilgiden galibiyeti getiren 4 golünü de Ozan'ın çıktığı 64. dakikadan sonra bulması dikkat çekti. Konuk takım bu çarpıcı sonuçla Everton'ı deplasmanda ilk defa yenmeyi de başardı.

Bu sonucun ardından 9 maçta 10 puan toplayan Watford, Premier Lig'de 14. sıraya tırmandı. Everton ise 14 puanla 8. basamakta yer aldı.