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Özalp ilçesinde silahlı kavga: 7 yaralı

VAN (İHA) – Van’ın Özalp ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 23:21:41 -
Özalp ilçesinde silahlı kavga: 7 yaralı

VAN (İHA) – Van’ın Özalp ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralandı.


Alınan bilgilere göre olay, Özalp ilçesine bağlı Çavuşlar Mahallesi’nde meydana geldi. Muhtarlık seçimleri yüzünden husumetli olan iki aile arasında çıkan ve silah ile bıçakların kullanıldığı kavgada 7 kişi yaralandı. Yaralılar Özalp Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

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