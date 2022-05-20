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Yerel ‘Mağdurum’ diyen çiftçiye bak sen! Meral’e ve Kemal’e yeni oyuncu bulundu
Yerel

‘Mağdurum’ diyen çiftçiye bak sen! Meral’e ve Kemal’e yeni oyuncu bulundu

Bursa'nın Kestel İlçesi'nde, yanında bir inekle belediye binası önüne gelip ahırının yıkılacağını iddia eden Ümit Yıldız'ın, çiftçilikle ilgisinin olmadığı, ineği de eylem için ödünç aldığı anlaşıldı.

Yeniakit Publisher
2022-05-20 12:43:00 - 2022-05-20 12:43:54
‘Mağdurum’ diyen çiftçiye bak sen! Meral’e ve Kemal’e yeni oyuncu bulundu

Bursa'nın Kestel İlçesi'nde, yanında bir inekle belediye binası önüne gelip ahırının yıkılacağını iddia eden Ümit Yıldız'ın, çiftçilikle ilgisinin olmadığı, ineği de eylem için ödünç aldığı anlaşıldı.

2 katlı binasını gölgelemek için bina bitişiğine küçük bir ahır yapan Yıldız'ın, 17 gayrimenkulünün bulunduğu, söz konusu ev ve ahırı da kendi arazisine değil hazine arazisine yaptığı anlaşıldı. Diğer yandan Kestel Belediyesi, son aylarda kendi sosyal medya hesaplarından canlı yayınlar yapan ve bu yayınlara kaçak yapıların sahiplerini çıkaran CHP'li Meclis Üyesi Sinan Keleş'e, kaçakla mücadelenin yanında durması gerekirken Uludağ sınırlarında doğal sit alanında lüks kaçak yapısı da bulunan Yıldız'ı da sosyal medya üzerinden canlı yayına çıkarıp 'Abi' diye hitap etti.

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