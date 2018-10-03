Oyuncu Yıldırım Öcek hayatını kaybetti

Avrupa Yakası adlı dizide dergi patronu Sadettin Yerebakan karakteriyle tanınan Yıldırım Öcek hayatını kaybetti.

Oyuncu İrfan Kangı, Öcek'in hayatını kaybettiğini sosyal medya üzerinden bu sözlerle duyurdu:

"Bir güzel adamı, bir şahane adamı daha kaybetmişiz bugün.Neşeli bir şekilde oyuna hazırlanırken geldi acı haber. Bu akşam tüm alkış ve kahkahalar, dualarımızla Yıldırım abimize. Ruhu şad mekanı cennet olsun."

Yoğun bakıma alınmıştı

Öcek, yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Yıldırım Öcek'in sağlık durumunu Onur Akay duyurmuştu:

"Avrupa Yakası isimli dizide dergi patronu Sadettin Yerebakan karakterini canlandıran değerli oyuncumuz Yıldırım Öcek, şu an yoğun bakımda ve durumu çok ağır! Yaşam mücadelesi veren Öcek, daha önce mide küçültme ameliyatı olmuştu. Ancak mide küçültme ameliyatı sonrası yapılması gereken tedavilere ve özellikle bakımlara gitmeyen Yıldırım Öcek, metabolizma sıkıntıları yaşadı ve zayıflamayı durduramaz hale geldi. 4 gün önce hastaneye kaldırılan oyuncumuz maalesef komada ve tedaviye cevap vermiyor. Lütfen dualarınızı eksik etmeyin.”

Yıldırım Öcek kimdir?

Yıldırım Öcek, 16 Haziran 1952 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Tam adı Ahmet Yıldırım Öcek'dir. Liseden mezun olduktan sonra tahsil hayatına devam etmedi. Memurluk yaptı, düğün salonlarında, barlarda komedyenlik yaptı. Televizyona ilk Atilla Arcan ve Yalçın Menteş ile adım attı. Sahne hayatına 11 yaşında Harbiye Orduevi'ndeki bir düğün ile başladı. Armoni ve akordeon ile güldürü tarzında stand up yaptı. Halk Eğitim'den tiyatro eğitimi aldı. 1975 yılında ilk oynadığı tiyatro oyunu Necati Cumalı'nın eseri "Nalınlar" adlı oyun olmuştur. Profesyonel anlamda ilk oyununu Nejat Uygur tiyatrosunda yaptı. Oyunculuğu ondan öğrendi. Çoğunlukla zengin adam, patron rollerinde oynadı. 2011 yılında arkadaşları ile beraber kurdukları bir toplulukla 'Kim Öle Kim Kala' adlı tiyatro oyunu ile turnelere çıktı.

2004 - 2009 yılları arasında senaryosunu Gülse Birsel'in yazdığı, yönetmenliğini Jale Atabey'in yaptığı "Avrupa Yakası" adlı dizide dergi patronı Sadettin Yerebakan karakterini oynadı. Yıldırım Öcek, yapımcısı ve senaristi Birol Güven olan ve 30 Ağustos 2012 - 14 Haziran 2015 tarihleri arasında yayınlanan "Zengin Kız Fakir Oğlan" dizisinde Sarp'ın babası karakterinde rol aldı.

Yıldırım Öcek'in filmografisi

Çocuklar Duymasın - Kemal (2018)

Seksenler - Harun (2017)

Zengin Kız Fakir Oğlan - Timuçin (2014-2015)

Nekrüt (2008)

Ateşle Barut (2008)

Semum - Cengiz (2008)

Emret Komutanım (2008)

Baba Oluyorum (2007)

Küçük Hanımefendinin Şoförü (2006)

Küçük Hanımefendi (2006)

AB nin Yolları Taştan - Münihli (2005)

Alanya Almanya - Avukat Şeref (2005)

Acı Hayat - Emlakçı (2005)

Beyza'nın Kadınları (2005)

Avrupa Yakası - Saadettin (2004-2009)

Neredesin Firuze - Dükkân sahibi (2003)

Patron Kim (2003)

Hürrem Sultan (2003)

Rus Gelin (2002)

Ekmek Teknesi (2002)

Berivan (2002

Aslı ile Kerem - Sendikacı Muzaffer (2002)

Altın Yumruk İstanbul'da (2001)

Tatlı Hayat (2001)

Ayrılsak da Beraberiz (1999)

Deli Yürek (1999)

Ruhsar (1997)

Böyle Mi Olacaktı (1997)

Gurbetçiler - Relax Cihat (1996)

Babamın Günahı - Baba (1998)