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Gündem Oyuncu Deniz Çakır'ın bisikletini çalan kişi hemşire çıktı! Savunması 'pes' dedirtti
Gündem

Oyuncu Deniz Çakır'ın bisikletini çalan kişi hemşire çıktı! Savunması 'pes' dedirtti

Oyuncu Deniz Çakır'ın elektrikli bisikletini çalan U.K. "Hemşireyim, pandemide hastaneye gidemeyen hastalara evinde hizmet vermek için bisikleti kullanırım diye aldım." ifadesiyle hırsızlığını itiraf etti.

Yeniakit Publisher
2021-03-13 17:29:00 - 2021-03-13 17:37:52
Oyuncu Deniz Çakır'ın bisikletini çalan kişi hemşire çıktı! Savunması 'pes' dedirtti

Beşiktaş Kuruçeşme'de oturan oyuncu Deniz Çakır, elektrikli bisikletini apartmanın giriş katındaki merdiven boşluğuna bıraktı.

Bir süre sonra bisikletin yerinde olmadığını fark eden Çakır, yeşil renkteki bisikleti için polis merkezine başvurarak şikayetçi oldu.

Polis, evin çevresindeki MOBESE görüntülerini inceleyerek alan şahsın kimliğini tespit etti.

İtiraf etti

Adresinde bulunamayan ve o sırada Sakarya'da olduğu öğrenilen 36 yaşındaki hemşire U.K. kendisini telefonla arayan polise suçunu itiraf etti.

Polis merkezine çağrılan U.K. ifade verdi.

U.K. ifadesinde aracıyla gezerken bir apartmanın önünde kilitsiz bir şekilde durduğunu fark ettiğini söyleyip bisikletin üzerinde anahtarı da olduğunu görünce çalıştırıp arabanın yanına gittiğini, bisikleti katlayarak arabasının arka koltuğuna koyup Fatih'teki evine götürdüğünü anlattı.

"Hastalara giderken kullanırım diye aldım"

Bir hafta sonra Sakarya'daki yazlık evine giderken de bisikleti götürüp 15 gün kullandığını belirten U.K'nin. "Pandemiden dolayı hastaneye gidemeyen hastalara evinde hizmet vermek için bisikleti aldım. Yaklaşık bir hafta söylediğim işlere gittim. Bisikleti çaldığımdan dolayı çok pişmanım. Nasıl böyle bir olaya karıştım hala anlamış değilim." dediği öğrenildi.

Bisiklet, Deniz Çakır'a teslim edilirken, ifadesinden sonra serbest bırakılan U.K. hakkında soruşturma devam ediyor.

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