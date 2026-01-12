“Öyle ya da böyle” resti: Grönland krizi büyüyor

Air Force One uçağında gazetecilere konuşan Donald Trump, prensipte Grönland konusunda bir anlaşmaya açık olduğunu savunsa da, ABD’nin hedefinden vazgeçmeyeceğini açıkça dile getirdi.

Trump, 'Eğer biz Grönland’ı almazsak, Rusya ya da Çin alır ve buna izin vermeyeceğim' dedi. Ancak Moskova veya Pekin’den Grönland’a yönelik bir talep bulunmuyor.

ABD Başkanı, Grönland’ın savunma kapasitesini alaya alarak, 'iki köpek kızağı' ile 'muhripler ve denizaltılarla' karşı karşıya olunduğunu öne sürdü.

Nato’ya olası etkileri sorulan Trump ise şu ifadeleri kullandı:

Bu Nato’yu etkilerse, etkiler. Ama onlar bize bizden daha çok ihtiyaç duyuyor.

Trump ayrıca, savunma harcamalarının artırılması konusunda baskı yaparak ittifakı 'kurtardığını' da söyledi.

DANİMARKA: 'KADER ANINDAYIZ'

Trump’ın açıklamaları, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen’in ifadelerinden saatler sonra geldi. Frederiksen, Danimarka’nın 'kader anı' yaşadığını belirterek ABD’nin Nato’ya sırtını dönme ihtimalinden endişe duyduklarını söyledi.

Frederiksen, 'Eğer Amerikalılardan gördüğümüz şey, bir müttefiki tehdit ederek Batı ittifakına ve Nato iş birliğine sırt çevirmekse, bu şimdiye kadar yaşamadığımız bir durumdur ve her şey durma noktasına gelir' dedi.

AVRUPA VE NATO’DA KRİZ

Avrupalı liderler, Grönland ve Danimarka’nın egemenlik hakları olduğunu söylerken, Trump’ı nasıl caydıracaklarına dair net bir strateji henüz ortaya koyabilmiş değil.

Avrupa basınına göre, seçenekler arasında diplomatik girişimler, Arktik güvenliğinin güçlendirilmesi, ekonomik yaptırımlar ve NATO kapsamında askeri varlığın artırılması bulunuyor.

Danimarka askerleri, Eylül 2025’te Grönland’ın Kangerlussuaq bölgesinde Nato tatbikatlarına katılmıştı.

Ancak Trump’ın çıkışları, Avrupa basınına göre ‘ittifak içinde yeni bir krizin kapısını aralamış durumda.’