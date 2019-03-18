0553 313 94 23

Oylar saat kaçta sayılmaya başlanacak? 31 Mart yerel seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Türkiye 31 Mart 2019 Pazar günü Mahalli İdareler seçimleri için sandık başına gidecek. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçmenlerin oy kullanma yerlerini sorgulama işlemleri sürüyor. Seçmenler YSK seçmen sorgulama sayfası üzerinden nerede oy kullanacağını öğrenmekte. Oy verme işlemi tamamlandıktan sonra seçim sonuçları için oylar sayılmaya başlanacak. Peki Oylar saat kaçta sayılmaya başlanacak? 31 Mart yerel seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 yerel seçim sonuçları ne zaman belli olacak?

18 Mart 2019 Pazartesi 13:44
Oylar saat kaçta sayılmaya başlanacak? 31 Mart yerel seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Türkiye 31 Mart 2019 Pazar günü Mahalli İdareler seçimleri için sandık başına gidecek. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçmenlerin oy kullanma yerlerini sorgulama işlemleri sürüyor. Seçmenler YSK seçmen sorgulama sayfası üzerinden nerede oy kullanacağını öğrenmekte. Oy verme işlemi tamamlandıktan sonra seçim sonuçları için oylar sayılmaya başlanacak. Peki Oylar saat kaçta sayılmaya başlanacak? 31 Mart yerel seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 yerel seçim sonuçları ne zaman belli olacak? 

Yüksek seçim Kurulu (YSK) oy verme saatlerini son dakika olarak duyurdu. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçmenlerin oy kullanma yerlerini sorgulama işlemleri sürüyor. Türkiye bir kritik seçimi daha yapacak. 31 Mart 2019 yerel seçimler için seçmenler sandık başına gidecek. 31 Mart seçimlerine 12 parti katılıyor. Partiler belediye başkan adaylarını belirleyip YSK’ya aday listelerini teslim etti. YSK’nın seçim takvimini de işlemeye devam ediyor. 31 Mart Pazar günü oylarını kullanacak vatandaşlar, seçim sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak etmekte. YSK, oy verme saatlerini açıkladı. 

Oy verme saatleri saat kaçta?

Hangi illerde saat kaçta oy kullanma işlemi başlayacak?YSK kararına göre, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis illerinde ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak uygulanacak. Bu illerin dışında kalan diğer illerde oy verme saatleri 08.00-17.00 olacak.

Oylar saat kaçta sayılmaya başlanacak? 

Oy verme saatlerinin 07.00-16.00 olduğu illerde saat 16.00, diğer illerde saat 17.00'den önce oylar sayılmaya başlanamayacak. Sandık seçmen listesindeki bütün seçmenler oylarını kullanmış olsalar bile oy vermenin bitim saatinden önce sandıklar kesinlikle açılamayacak.

Seçime kaç parti katılacak?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararı uyarınca, Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi seçime katılacak.

Türkiye genelinde kaç sandık kurulacak?

Cezaevlerinde kurulacak sandıklar hariç 30 büyükşehirde 44 milyon 212 bin 704 seçmen 142 bin 777 sandıkta, 51 ilde ise 12 milyon 837 bin 77 seçmen 51 bin 851 sandıkta oy kullanacak.

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 13:44
  1. Kilis
  2. Iğdır
  3. Ardahan
  4. Şırnak
  5. Batman
  6. Bayburt
  7. Van
  8. Şanlıurfa
  9. Tunceli
  10. Trabzon
  11. Sivas
  12. Siirt
  13. Rize
  14. Ordu
  15. Muş
  16. Mardin
  17. Kahramanmaraş
  18. Malatya
  19. Kars
  20. Hakkari
  21. Gümüşhane
  22. Giresun
  23. Gaziantep
  24. Erzurum
  25. Erzincan
  26. Elazığ
  27. Diyarbakır
  28. Bitlis
  29. Bingöl
  30. Artvin
  31. Ağrı
  32. Adıyaman
  33. Oylar saat kaçta sayılmaya başlanacak?
  34. 2019 yerel seçim sonuçları ne zaman belli olacak?
  35. 31 Mart yerel seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?
  36. Hangi illerde saat kaçta oy kullanma işlemi başlayacak?
  37. Seçime kaç parti katılacak?
  38. Türkiye genelinde kaç sandık kurulacak?

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Palandöken’in zirvesinde şehitleri yad ettiler
    1. Palandöken’in zirvesinde şehitleri yad..
    2. Çanakkale’ye yeni kampüs
    3. KSO’dan WIN EURASIA 2019 Fuarı’na..
    4. Yeni Zelanda Emniyeti: “Sadece bir..
    5. "Kapı kapı gezeceğiz tüm kalplere ve..
    6. Başkan Babaş: “Mesleğimiz..
    7. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    8. Başkan Aydın, Başkan Uzuner’e sahip..
    9. Bakan Selçuk: "Bugün yazılı bir..
    10. Belediye başkan adayı paramotorla uçtu
    11. Mutlu Işıksu: “Projelerimiz Hazır”
    12. Erzincan atletizm yarışları yapıldı
    13. Borsa ilk yarıda yükseldi
    14. FETÖ’nün mahrem yapılanmasına..
    15. Tatvan’da 18 Mart Şehitleri Anma Günü..
    16. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve..
    17. Büyükşehir adayı Böcek, ‘Hal’ esnafını..
    18. Baro Başkanı Han’dan 18 Mart mesajı
    19. Burhaniye’de Çanakkale Zaferi coşkusu
    20. Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert..
    21. Muş’ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve..
    22. Keşşaflar 104 yıl sonra sülüs aldı
    23. "Sanayisini güçlendiren, ekonomisini..
    24. Erdoğan Troya Müzesi’nin açılışında..
    25. Köylere teknik gezi sürüyor
    26. Uyuşturucu tacirlerine eş zamanlı..
    27. Hollanda’da silahlı saldırı: Çok..
    28. Arnavutköy'de fabrika yangını
    29. Dışişleri’nden Mali’deki terör..
    30. Malazgirt’te 18 Mart Şehitleri Anma..
    Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
    Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
    WhatsApp'ın kurucusundan flaş uyarı! "Facebook'u silin"
    WhatsApp'ın kurucusundan flaş uyarı! "Facebook'u silin"
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
    Belçika istihbaratı tehlikeyi açıkladı: Silahlanıyorlar!
    Belçika istihbaratı tehlikeyi açıkladı: Silahlanıyorlar!

    Günün Karikatürü

    17 Mart 2019
    Rum futbolcu golü attı! Yeni Zelanda için secde yaptı
    Rum futbolcu golü attı! Yeni Zelanda için secde yaptı
    Ahmet Ağaoğlu: Havaalanını satın alırım
    Ahmet Ağaoğlu: Havaalanını satın alırım