Türkiye 31 Mart 2019 Pazar günü Mahalli İdareler seçimleri için sandık başına gidecek. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçmenlerin oy kullanma yerlerini sorgulama işlemleri sürüyor. Seçmenler YSK seçmen sorgulama sayfası üzerinden nerede oy kullanacağını öğrenmekte. Oy verme işlemi tamamlandıktan sonra seçim sonuçları için oylar sayılmaya başlanacak. Peki Oylar saat kaçta sayılmaya başlanacak? 31 Mart yerel seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 yerel seçim sonuçları ne zaman belli olacak?

Yüksek seçim Kurulu (YSK) oy verme saatlerini son dakika olarak duyurdu. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçmenlerin oy kullanma yerlerini sorgulama işlemleri sürüyor. Türkiye bir kritik seçimi daha yapacak. 31 Mart 2019 yerel seçimler için seçmenler sandık başına gidecek. 31 Mart seçimlerine 12 parti katılıyor. Partiler belediye başkan adaylarını belirleyip YSK’ya aday listelerini teslim etti. YSK’nın seçim takvimini de işlemeye devam ediyor. 31 Mart Pazar günü oylarını kullanacak vatandaşlar, seçim sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak etmekte. YSK, oy verme saatlerini açıkladı.

Oy verme saatleri saat kaçta?

Hangi illerde saat kaçta oy kullanma işlemi başlayacak?YSK kararına göre, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis illerinde ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak uygulanacak. Bu illerin dışında kalan diğer illerde oy verme saatleri 08.00-17.00 olacak.

Oylar saat kaçta sayılmaya başlanacak?

Oy verme saatlerinin 07.00-16.00 olduğu illerde saat 16.00, diğer illerde saat 17.00'den önce oylar sayılmaya başlanamayacak. Sandık seçmen listesindeki bütün seçmenler oylarını kullanmış olsalar bile oy vermenin bitim saatinden önce sandıklar kesinlikle açılamayacak.

Seçime kaç parti katılacak?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararı uyarınca, Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi seçime katılacak.

Türkiye genelinde kaç sandık kurulacak?

Cezaevlerinde kurulacak sandıklar hariç 30 büyükşehirde 44 milyon 212 bin 704 seçmen 142 bin 777 sandıkta, 51 ilde ise 12 milyon 837 bin 77 seçmen 51 bin 851 sandıkta oy kullanacak.