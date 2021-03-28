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Ekonomi OYAK Yatırım, halka arz için SPK’ya başvurdu
Ekonomi

OYAK Yatırım, halka arz için SPK’ya başvurdu

OYAK Yatırım, hisselerinin yüzde 30’unu halka arz etmek amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurdu.

Yeniakit Publisher
2021-03-28 11:06:00 -
OYAK Yatırım, halka arz için SPK’ya başvurdu

Şirket, halka arzda sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemlerini kullanma kararı aldı. Oyak Yatırım’dan yapılan açıklamada arz sonrası halka açıklık oranı yüzde 30 olarak belirlenirken, ek satış hakkının kullanılması durumunda ise bu oranın yüzde 35’e çıkacağı belirtildi. Mevcut tüm ortakların rüçhan hakları kısıtlanarak bedelli sermaye artırımı yöntemiyle halka arz edilecek payların toplam nominal değerinin 5.7 milyon TL olacağı kaydedildi. Bu miktar, toplam halka arzın yaklaşık yüzde 20’lik bölümünü oluşturuyor.

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