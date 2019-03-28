Oy kullanma saat kaçta başlıyor 2019Sandıklar kaçta açılıp kaçta kapanacak?

Pazar günü 2019 yerel seçimleri için sandık başına gitmeye hazırlanan vatandaşlar, sandıkların kaçta açılıp kaçta kapandığını merak ediyor. Yaklaşık 58 milyon seçmen 31 Mart 2019 Mahalli İdareler genel seçimleride oy kullanacak. Oy kullanacak seçmenler seçim saat kaçta başlıyor 2019 oy kullanma saati kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? Sorusunu soruyor. İşte Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) Türkiye geneli yerel seçim 2019 oy kullanma saatleri…

Türkiye’de 31 Mart Pazar günü yapılacak yerel seçimlere sayılı günler kaldı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) bazı illerde güneşin doğuş ve batış saatindeki farklılıkları dikkate alarak oy kullanma saatlerini değiştirdi. Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan YSK kararına göre, 31 Mart 2019'da yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde oy verme saatleri yeniden düzenlendi. Yaklaşık 57 milyon 58 bin seçmenin oy kullanacağı seçimlerde sandıkların hangi ilde saat kaçta açılıp kapanacağı merek ediliyordu. Bizde bu merakı gidermek için YSK oy kullanma saatlerini derledik.

Oy kullanma saatleri il il

Oy kullanma ne zaman başlıyor 2019, seçim saat kaçta başlıyor 2019, oy kullanma saatleri 2019, oy kullanma saati kaçta başlıyor 2019... 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak seçimlerde; Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Kilis illerinde ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak uygulanacak. Söz konusu illerin dışında kalan kentlerde Türkiye saatiyle 08.00-17.00 arası oy kullanma işlemleri yapılabilecek.

Seçim yasakları

Seçim Takvimi'ne göre, 21 Mart'ta başlayan propaganda serbestliği ve bir kısım yasaklar 30 Mart Cumartesi günü saat 18.00'de sona erecek. Seçime katılan siyasi partiler ve bağımsız adaylar, seçim propaganda süresinin sona ermesine kadar yazılı basında ilan ve reklam yoluyla ya da internet sitesi açarak sözlü, yazılı veya görüntülü propaganda yapabilecek.

Oy verme gününden önceki 10 gün içinde yazılı, sözlü ve görsel basın ve yayın araçları ile kamuoyu araştırmaları, anketler, tahminler, bilgi ve iletişim telefonları aracılığıyla bir siyasi partinin veya adayın lehinde veya aleyhinde ya da vatandaşın oyunu etkileyecek biçimde yayın yapılması ve herhangi bir surette dağıtılması yasak olacak.

Törenlere ait yasaklar

Seçim propagandasının başlangıç tarihinden oy verme gününü takip eden güne kadar olan süre içinde, devlet, katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler ile bunlara bağlı daire ve müesseseler, iktisadi devlet teşekkülleri ve bunların kurdukları müesseseler ve ortaklıkları ile diğer kamu tüzel kişilikleri ve Bankacılık Kanunu'na tabi teşekküllere ait kaynaklardan yapılan iş ve hizmetler dolayısıyla (açılış ve temel atma dahil) törenler tertiplenmesi, nutuklar söylenmesi, demeçler verilmesi ve bunlar hakkında her türlü vasıtayla yayınlarda bulunulması yasak olacak. Söz konusu kuruluşlar ile kamu yararına çalışan dernek ve vakıflar, seçmenin oyunu etkileyebilecek girişimlerde bulunamayacak.

Seçim günü yasakları

Seçim günü ise saat 06.00'dan gece saat 24.00'e kadar, her ne suretle olursa olsun alkollü içki satılması, içkili yerlerde ve umumi mahallerde her çeşit alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak. Oy verme süresince kahvehane, kıraathane ve internet kafeler gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak; eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.