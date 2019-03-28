0553 313 94 23

Oy kullanma saat kaçta başlıyor 2019Sandıklar kaçta açılıp kaçta kapanacak?

Pazar günü 2019 yerel seçimleri için sandık başına gitmeye hazırlanan vatandaşlar, sandıkların kaçta açılıp kaçta kapandığını merak ediyor. Yaklaşık 58 milyon seçmen 31 Mart 2019 Mahalli İdareler genel seçimleride oy kullanacak. Oy kullanacak seçmenler seçim saat kaçta başlıyor 2019 oy kullanma saati kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? Sorusunu soruyor. İşte Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) Türkiye geneli yerel seçim 2019 oy kullanma saatleri…

28 Mart 2019 Perşembe 08:08
Oy kullanma saat kaçta başlıyor 2019Sandıklar kaçta açılıp kaçta kapanacak?

Pazar günü 2019 yerel seçimleri için sandık başına gitmeye hazırlanan vatandaşlar, sandıkların kaçta açılıp kaçta kapandığını merak ediyor. Yaklaşık 58 milyon seçmen 31 Mart 2019 Mahalli İdareler genel seçimleride oy kullanacak. Oy kullanacak seçmenler seçim saat kaçta başlıyor 2019 oy kullanma saati kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? Sorusunu soruyor. İşte Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) Türkiye geneli yerel seçim 2019 oy kullanma saatleri…

Türkiye’de 31 Mart Pazar günü yapılacak yerel seçimlere sayılı günler kaldı.  Yüksek Seçim Kurulu (YSK) bazı illerde güneşin doğuş ve batış saatindeki farklılıkları dikkate alarak oy kullanma saatlerini değiştirdi. Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan YSK kararına göre, 31 Mart 2019'da yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde oy verme saatleri yeniden düzenlendi. Yaklaşık 57 milyon 58 bin seçmenin oy kullanacağı seçimlerde sandıkların hangi ilde saat kaçta açılıp kapanacağı merek ediliyordu. Bizde bu merakı gidermek için YSK oy kullanma saatlerini derledik.

Oy kullanma saatleri il il

Oy kullanma ne zaman başlıyor 2019, seçim saat kaçta başlıyor 2019, oy kullanma saatleri 2019, oy kullanma saati kaçta başlıyor 2019... 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak seçimlerde; Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Kilis illerinde ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak uygulanacak. Söz konusu illerin dışında kalan kentlerde Türkiye saatiyle 08.00-17.00 arası oy kullanma işlemleri yapılabilecek.

Seçim yasakları

Seçim Takvimi'ne göre, 21 Mart'ta başlayan propaganda serbestliği ve bir kısım yasaklar 30 Mart Cumartesi günü saat 18.00'de sona erecek. Seçime katılan siyasi partiler ve bağımsız adaylar, seçim propaganda süresinin sona ermesine kadar yazılı basında ilan ve reklam yoluyla ya da internet sitesi açarak sözlü, yazılı veya görüntülü propaganda yapabilecek.

Oy verme gününden önceki 10 gün içinde yazılı, sözlü ve görsel basın ve yayın araçları ile kamuoyu araştırmaları, anketler, tahminler, bilgi ve iletişim telefonları aracılığıyla bir siyasi partinin veya adayın lehinde veya aleyhinde ya da vatandaşın oyunu etkileyecek biçimde yayın yapılması ve herhangi bir surette dağıtılması yasak olacak.

Törenlere ait yasaklar

Seçim propagandasının başlangıç tarihinden oy verme gününü takip eden güne kadar olan süre içinde, devlet, katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler ile bunlara bağlı daire ve müesseseler, iktisadi devlet teşekkülleri ve bunların kurdukları müesseseler ve ortaklıkları ile diğer kamu tüzel kişilikleri ve Bankacılık Kanunu'na tabi teşekküllere ait kaynaklardan yapılan iş ve hizmetler dolayısıyla (açılış ve temel atma dahil) törenler tertiplenmesi, nutuklar söylenmesi, demeçler verilmesi ve bunlar hakkında her türlü vasıtayla yayınlarda bulunulması yasak olacak. Söz konusu kuruluşlar ile kamu yararına çalışan dernek ve vakıflar, seçmenin oyunu etkileyebilecek girişimlerde bulunamayacak.

Seçim günü yasakları

Seçim günü ise saat 06.00'dan gece saat 24.00'e kadar, her ne suretle olursa olsun alkollü içki satılması, içkili yerlerde ve umumi mahallerde her çeşit alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak. Oy verme süresince kahvehane, kıraathane ve internet kafeler gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak; eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 08:08
  1. Kilis
  2. Iğdır
  3. Ardahan
  4. Şırnak
  5. Batman
  6. Bayburt
  7. Van
  8. Şanlıurfa
  9. Tunceli
  10. Trabzon
  11. Sivas
  12. Siirt
  13. Rize
  14. Ordu
  15. Muş
  16. Mardin
  17. Kahramanmaraş
  18. Malatya
  19. Kars
  20. Hakkari
  21. Gümüşhane
  22. Giresun
  23. Gaziantep
  24. Erzurum
  25. Erzincan
  26. Elazığ
  27. Diyarbakır
  28. Bitlis
  29. Bingöl
  30. Artvin
  31. Ağrı
  32. Adıyaman
  33. Oy kullanacak seçmenler seçim saat kaçta başlıyor 2019
  34. oy kullanma saati kaçta başlıyor
  35. oy kullanma saati kaçta bitiyor
  36. Türkiye geneli yerel seçim 2019 oy kullanma saatleri
  37. oy kullanma ne zaman başlıyor 2019
  38. seçim saat kaçta başlıyor 2019
  39. oy kullanma saatleri 2019
  40. oy kullanma saati kaçta başlıyor 2019

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti İlçe Başkanı Kayaalp sert çıktı
    1. AK Parti İlçe Başkanı Kayaalp sert..
    2. Günlük 25 liraya Uludağ’da 5 yıldızlı..
    3. Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
    4. Guatemala’da trafik kazası: En az 32..
    5. (Özel Haber) Bursa’da toplu arı..
    6. GÜNDEM / 28 Mart 2019
    7. Panayır Köprülü Kavşağı trafiğe açıldı
    8. Batuhan Yaşar: "Kandil’deki ev nasıl..
    9. Yol verme kavgası: Ölü ve yaralılar var
    10. Vekil Gözgeç: “CHP’nin meclis üyesi..
    11. Mustafa Esgin: “Milletimizin..
    12. Gemlik’te Cumhur İttifakı’na tam destek
    13. Çocuktaki her üfürüm kalbinin delik..
    14. Diriliş Ertuğrul Alaiye Kalesi nerede
    15. Yurtta hava durumu
    16. Hanımlar sıkı durun! İşte yüzünüzde..
    17. (Özel) Hemşire otomobilini durdurup..
    18. Dolarda son durum
    19. İkinci el araçta KDV indiriminin..
    20. Resmen açıklandı! İkinci el otomobil..
    21. Hamur’da öğrencilere “Kuaförlük ve..
    22. Hortum ahır ve samanlığın çatısını..
    23. Nazilli Belediyesi, Aşağı Örencik’te..
    24. Cenk Küpeli kimdir nereli ve kaç..
    25. İstanbul'da ele geçirildi ! Değeri 9..
    26. Kara yollarında durum
    27. Malatya’da 4.1 büyüklüğünde deprem
    28. Trump'tan darbe iması
    29. Yavuzselim Mahallesi Yılmaz’ın yanında
    30. Oy kullanma saat kaçta başlıyor 2019..
    Mazhar Alanson'un sözleri laikçi yobazları çıldırttı
    Mazhar Alanson'un sözleri laikçi yobazları çıldırttı
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    CHP'li Engin Altay'dan Erdoğan ile Bahçeli'ye küstah tehdit: Hücrede hesapları sorulacak
    CHP'li Engin Altay'dan Erdoğan ile Bahçeli'ye küstah tehdit: Hücrede hesapları sorulacak
    PKK'nın ağır topları vurulmuştu... Amberin Zaman inanamadı!
    PKK'nın ağır topları vurulmuştu... Amberin Zaman inanamadı!

    Günün Karikatürü

    28 Mart 2019
    Dolarda oyun kuran oyuna geldi
    Dolarda oyun kuran oyuna geldi
    Kısa filmdeki bomba ayrıntı: Erdoğan'ın simit satarak aldığı 8 ciltlik kitabın adı...
    Kısa filmdeki bomba ayrıntı: Erdoğan'ın simit satarak aldığı 8 ciltlik kitabın adı...