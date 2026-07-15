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Dünya Emekler boşa çıktı! İslamabad Mutabakatı ortadan kalktı
Dünya

Emekler boşa çıktı! İslamabad Mutabakatı ortadan kalktı

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Emekler boşa çıktı! İslamabad Mutabakatı ortadan kalktı

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD’nin saldırıları ve deniz ablukasını yeniden uygulama girişimi nedeniyle İslamabad Mutabakatı’nın artık geçerliliğinin kalmadığını söyledi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, devlet televizyonuna bağlı Genç Gazeteciler Kulübü’ne yaptığı açıklamada ABD ile varılan mutabakata ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Garibabadi, 14 Haziran’da varılan ve “İslamabad Mutabakat Zaptı” olarak adlandırılan anlaşmanın ABD’nin son adımları nedeniyle fiilen ortadan kalktığını savundu.

“ABD MUTABAKATIN TEMEL ÇERÇEVESİNİ PARÇALADI”

ABD’nin askeri saldırılar ve deniz ablukasını yeniden uygulama girişimiyle mutabakatı tamamen ihlal ettiğini belirten Garibabadi, Washington yönetimine tepki gösterdi.

Garibabadi, “ABD, mutabakatın tüm altyapısını ve temel çerçevesini parçaladı” ifadelerini kullandı.

“İRAN HİÇBİR YÜKÜMLÜLÜK HİSSETMİYOR”

İran’ın ABD’ye askeri karşılık verdiğini ve vermeye devam edeceğini belirten Garibabadi, mevcut şartlarda Tahran’ın mutabakata ilişkin herhangi bir yükümlülük taşımadığını söyledi.

Garibabadi, “Şu anda hakkında konuşacağımız hiçbir mutabakat kalmadı” dedi.

“İRAN’DAN TAAHHÜT BEKLENMEMELİ”

ABD’nin mutabakat zaptını ihlal etmek için her şeyi yaptığını öne süren Garibabadi, diğer ülkelere de mesaj verdi.

Garibabadi, “Hiçbir ülke İran’ın taahhütlerini yerine getirmesini beklememelidir” ifadelerini kullandı.

TAHRAN-WASHINGTON HATTINDA GERİLİM ARTIYOR

İran’ın açıklaması, ABD’nin bölgedeki askeri hamleleri ve deniz ablukası girişimi iddiaları sonrası geldi.

Tahran yönetimi, Washington’ın adımlarını mutabakatın sonu olarak değerlendirirken, iki ülke arasındaki gerilim yeniden tırmanmış durumda.

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