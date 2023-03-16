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Gündem Oy birliği ile seçildi! AK Parti'den Erdoğan kararı
Gündem

Oy birliği ile seçildi! AK Parti'den Erdoğan kararı

AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, ”Cumhurbaşkanımızın adaylık kararı oy birliğiyle alındı” dedi.

Yeniakit Publisher
2023-03-16 15:11:00 -
Oy birliği ile seçildi! AK Parti'den Erdoğan kararı

AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti TBMM Grubu toplantısı sonrası açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin 14 Mayıs’ta yapılacağını hatırlatan Yılmaz, “Anayasa’nın 101. maddesi, Cumhurbaşkanlığı Seçim Kanunu'nun 7. ve 8. maddeleri, Siyasi Partiler Kanunu'nun 27. maddesi ve TBMM AK Parti Grubu İç Tüzüğü'ne göre Cumhurbaşkanımız AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün AK Parti Grubu tarafından Cumhurbaşkanı adayımız olarak bildirilmesine, gruba katılan milletvekillerinin oy birliğiyle karar verilmiştir. Milletimiz için hayırlı olsun” dedi.

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