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Ekonomi

ÖTV uygulamasında değişikliğe gidildi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’i Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-28 09:30:00 -
ÖTV uygulamasında değişikliğe gidildi

Buna göre, (III) Sayılı Liste kapsamındaki tütün mamulleri, alkollü ve alkolsüz içecek gibi ürünlerin komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle satışında vergiyi doğuran olay, bu malların komisyoncular veya konsinyi işletmelere teslimi anında meydana gelecek. Mükelleflerin, komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle mal satışında, bu malların komisyoncular veya konsinyi işletmelere tesliminde vergiyi doğuran olay gerçekleştiğinden, söz konusu teslime ilişkin hesaplanan ÖTV ve KDV, fatura veya benzeri belgelerde ayrıca gösterilecek.

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