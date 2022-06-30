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Yaşam Otoyollarda yeni hız limiti 1 Temmuz'da başlıyor! Hız sınırı kaç oldu?
Yaşam

Otoyollarda yeni hız limiti 1 Temmuz'da başlıyor! Hız sınırı kaç oldu?

Yeni hız sınırı kaç oldu? Hangi yolda kaç kilometre hız limiti olacak? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2022-06-30 15:38:00 - 2022-06-30 15:46:40
Otoyollarda yeni hız limiti 1 Temmuz'da başlıyor! Hız sınırı kaç oldu?

Sürücüler yeni hız sınırı limitlerini merak ediyordu... İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre yarından itibaren başlayacak uygulama ile hız sınırı Edirne'den Şanlıurfa'ya kadar uzanan otoyolda 130 kilometre/saate, Kuzey Marmara, İstanbul-İzmir, Ankara-Niğde otoyollarında ise 140 kilometre/saate çıkarılacak. (Otoyol ve köprü geçiş ücretleri başlıklı yazıya da bakabilirsiniz)

YENİ HIZ LİMİTİ KAÇ OLDU?

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasıyla 81 il valiliğine, otoyollardaki otomobil hız sınırlarına ilişkin yazı gönderildiği hatırlatıldı.

Yazıda Karayolları Trafik Kanunu'nun "Hız Sınırları" başlıklı 50. maddesinde, motorlu araçların cins ve kullanma amaçlarına göre sürülebileceği en çok ve en az hız sınırları, şehirlerarası çift yönlü karayollarında 90 kilometre/saat, bölünmüş yollarda 110 kilometre/saat, otoyollarda 120 kilometre/saat hızı geçmemek üzere yönetmelikte belirlendiği anımsatıldı.

Bu kapsamda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının da uygun görüşü alınarak, otomobiller için otoyollarda yeni hız sınırları belirlendi.

Açıklamaya göre 1 Temmuz'da başlayacak uygulama ile Edirne-İstanbul (Avrupa otoyolu), İstanbul-Ankara (Anadolu Otoyolu), Niğde-Mersin-Şanlıurfa (Niğde-Tarsus kesimi, Tarsus-Şanlıurfa kesimi) ile Çeşme-İzmir-Aydın (Çeşme-İzmir kesimi ile İzmir-Aydın kesimleri) otoyollarının mevcut 120 kilometre/saat olan hız sınırı 10 kilometre/saat daha artırılarak 130 kilometre/saate yükseltilecek.

Kuzey Marmara otoyolunun Sakarya-Kurtköy-Odayeri-Kınalı bölümü, Malkara-Çanakkale, Gebze-İzmir/Menemen-Çandarlı, Ankara-Niğde otoyollarında ise 120 kilometre/saat olan hız sınırı 20 kilometre/saat artırılarak 140 kilometre/saate çıkarıldı.

Yapımı devam eden ve yeni projelendirilecek otoyollar hizmete açıldıklarında, 120 kilometre/saat olan hız sınırı 20 kilometre/saat artırılarak 140 kilometre/saate yükseltilecek.

Açıklamada hız sınırlarının yeniden belirlendiği uygulama kapsamında, otoyolların yol standartlarının dikkate alındığı, otoyollarda trafik işaretlemelerine yönelik çalışmaların da tamamlandığı aktarıldı.

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