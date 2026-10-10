Otoyolda can pazarı: Tıra çarpan araçta 2 kişi hayatını kaybetti
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Mersin Tarsus'ta hafif ticari aracın tıra arkadan çarpmasıyla meydana gelen feci kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
Sürücüsü öğrenilemeyen 01 AGY 669 plakalı hafif ticari araç, Tarsus-Pozantı Otoyolu'nun Damlama mevkisinde, 42 AFZ 281 plakalı tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, 112 Acil Sağlık, karayolları ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Hafif ticari araçta sıkışan 3 kişi, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Bu kişilerden 2'sinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralı Tarsus Devlet Hastanesine, 2 kişinin cenazesi de morga kaldırıldı.