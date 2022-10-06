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Yerel Otoparkta kanlı cinayet
Yerel

Otoparkta kanlı cinayet

Konya'da Abdurrahim Yeşilbağ (46), bir otoparkta tabancayla vurularak katledildi.

Yeniakit Publisher
2022-10-06 03:26:00 -
Otoparkta kanlı cinayet

Olay, saat 20.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Yaka Mahallesi, Yeni Meram Caddesi'ndeki bir otoparkta meydana geldi. Otoparktan silah sesi duyan çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Otoparka gelen ekipler, Abdurrahim Yeşilbağ isimli kişinin tabancayla vurulduğunu belirledi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde vücuduna çok sayıda mermi isabet eden Abdurrahim Yeşilbağ'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Yaşamını yitiren Abdurrahim Yeşilbağ'ın çok sayıda suç kaydının olduğu öğrenildi. Yeşilbağ'ın cansız bedeni, otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay yerinde yapılan incelemede 15 adet mermi kovanı bulundu. Polis, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin kimliğini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı. Soruşturma sürdürülüyor.

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