Otomotiv sektöründen 9.6 milyar dolarlık yan sanayi ihracatı

Türkiye’den ocak-eylül döneminde 9 milyar 646 milyon 209 bin dolarlık “otomotiv yan sanayi” ürünü ihraç edildi. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerinden yapılan derlemeye göre, yılın 9 ayında otomotiv yan sanayisinde 200’den fazla ülke, serbest bölge ve özerk bölgeye dış satım gerçekleştirildi. Geçen senenin ocak-eylül döneminde 8 milyar 771 milyon 637 bin dolar olan yan sanayi ihracatı bu sene aynı aylarda yüzde 9.97 artarak 9 milyar 646 milyon 209 bin dolara yükseldi. Ocak-Eylül 2022’de 22 milyar 325 milyon 73 bin dolar olan otomotiv endüstrisinin toplam dış satımının yüzde 43.2’sini yan sanayi ürünleri oluşturdu. Yan sanayide en fazla ihracat yapılan ülkeler arasında ilk sırada otomotiv sektörünün ana pazarı Almanya yer aldı. Almanya’ya 9 aylık yan sanayi ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8.47 arttı. 2021’in ocak-eylül aylarında Almanya’ya 2 milyar 73 milyon 29 bin dolar olan yan sanayi ihracatı bu sene aynı dönemde 2 milyar 248 milyon 680 bin dolara çıktı. Bu rakamla, 9 aylık yan sanayi ihracatının yaklaşık 4’te biri bu ülkeye yapıldı.