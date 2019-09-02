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Otomotiv ihracatına Sakarya’dan büyük katkı

İhracatta 7. sıradaki yerini koruyan Sakarya, başta otomotiv olmak üzere birçok sektörde ocak-temmuz döneminde 3 milyar 150 milyon 626 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

02 Eylül 2019 Pazartesi 11:12
Otomotiv ihracatına Sakarya’dan büyük katkı

İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara ve Gaziantep’in ardından ihracatta 7. sıradaki yerini koruyan Sakarya, başta otomotiv olmak üzere demir ve demir dışı metaller, iklimlendirme sanayi, kimyevi maddeler ve mamulleri, makine ve aksamları sektörleri ile ocak-temmuz döneminde 131 ülke ve 11 serbest bölgeye 3 milyar 150 milyon 626 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre, yılın 7 ayında Sakarya’da 151 bin 614 otomobil, 123 kamyonet, 436 midibüs, 529 otobüs ve 12 bin 12 traktör olmak üzere 164 bin 714 araç üretildi. Söz konusu dönemde Türkiye toplam taşıt ihtiyacının yüzde 18,7’sini tek başına karşılayan kentte günde 784 araç üretilirken, bu araçların 714’ü yurt dışına satıldı. Kentteki otomotiv fabrikalarında üretilen araçların yüzde 91’ine denk gelen 149 bin 977’si ihraç edildi.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 11:12
  1. Sakarya
  2. Kocaeli
  3. İzmir
  4. İstanbul
  5. Gaziantep
  6. Bursa
  7. Ankara
  8. ihracat
  9. otomotiv
  10. demir dışı metaller
  11. iklimlendirme sanayi
  12. kimyevi maddeler ve mamulleri
  13. makine ve aksamları
  14. Otomotiv Sanayii Derneği (OSD)

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