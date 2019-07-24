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Otomotiv devinden Türkiye'ye dev yatırım!

Alman otomotiv devi Volkswagen'in, yeni kuracağı fabrika için kesin olarak Türkiye'de karar kıldığı, bu konuda imzayı Eylül sonu ya da Ekim ayı başında atabileceği bildirildi. Fabrikanın 1,3 milyar euroya mal olması bekleniyor.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 20:14
Otomotiv devinden Türkiye'ye dev yatırım!

Alman kamu yayıncılık kurumu ARD, Volkswagen'in (VW) kurmayı planladığı ve 1,3 milyar euroya mal olması beklenen yeni otomobil fabrikası için Türkiye'de karar kıldığını bildirdi.

ARD'nin Berlin'deki hükümet çevrelerine dayandırdığı haberine göre, fabrikanın Manisa'da kurulması planlanırken, imzalar, Eylül ayının sonunda ya da Ekim ayının ilk günlerinde atılacak. VW'nin hissedarları arasında bulunan Aşağı Saksonya eyaletinin de, bunu desteklediği haber veriliyor.

Milliyet'te yer alan habere göre; uzun süredir Türkiye gündemini meşgul eden ve ülkemize uzun zamandan bu yana tek seferde yapılacak en büyük yatırım unvanını alabilecek VW yatırımı konusunda yeni bir iddia daha geldi.

İddianın sahibi, bu kez, Alman kamu yayıncılık kurumu ARD oldu. Gazetenin haberinde, şirketin Bulgaristan'da işgücü maliyetleri daha düşük olmasına rağmen Türkiye'yi seçtiği, SuudiArabistan alternatifinin ise masadan tamamen kalktığı bildirildi.

40 bin Passat beklentisi

Haberde, Alman şirketin, Türkiye'de yeni otomobillere uygulanan vergilerin yüksekliği konusunu dile getirdiği kaydedilirken, bu konuda bir adım atılıp atılmayacağını beklediğini öne sürülüyor.

Nitekim ARD, Volkswagen'in Türkiye'de Passat modelini üretmek istediğini, bu araçtan Türkiye'de de yılda 40 bin adet satmayı öngördüğünü belirtiyor. Yeni fabrikada Skoda ve Seat modellerinin de üretilmesinin planlandığı, yine aynı haberde yerini alıyor.

Şirketin Bulgaristan'da iş gücü maliyetleri daha düşük olmasına rağmen Türkiye'yi seçmesinde, Türkiye pazarının hacmi ve potansiyelinin rol kaydediliyor. Daha önce çıkan haberlerde de Türkiye'de kurulması planlanan fabrikanın yılda 300 bin adetlik kapasiteye sahip olacağı, Passat ve SkodaSuperb modellerini üretileceği belirtilmişti. Bazı haberlerde de Seat Ateca ve Skoda Karoq modellerini üretileceği öne sürülmüştü.

Suudiler çok bastırdı

ARD, daha önce de Volkswagen'in, özellikle Seat ve Skoda modellerine artan talep nedeniyle ekstra kapasite yaratmak için kurmayı planladığı yeni üretim tesisi için SuudiArabistan yönetiminin de teklifte bulunduğunu yazmıştı.

ARD'nin gündeme getirdiği iddiaya göre petrol dışında üretim alternatifleri arayan ve topraklarında bir otomotiv yatırımı olmasını isteyen SuudiArabistan, VW'nin planlarını duyduktan sonra girişimlerini yoğunlaştırdı.

Suudi Arabistan, VW'ye, en az 10 yıl süreyle ülkesinde üretilecek her bir araç için 1000 dolara kadar destek sunmayı önerdi. Bununla birlikte her yıl hükümet için 5 haneli rakamlarda araç alımı yapma garantisi de sunan Riyad, bina, arazi, altyapı, eğitim gibi konularda da destekler sağlamayı vaad etti. Ancak bu önerinin, VW'de karşılık bulmadığı öne sürülüyor.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 20:14
  1. Manisa
  2. Volkswagen
  3. VW
  4. Passat
  5. Skoda
  6. Seat
  7. Seat Ateca
  8. Skoda Karoq
  9. Superb

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