Otomotiv devi Nissan'dan ‘Fütüristik’ tasarımı ortaya çıktı! Radikal kararı aldı, duyurdu: Satışa hazırlanıyor!

Japonya merkezli otomobil devi Nissan, geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği bir etkinlikte Max-Out olarak isimlendirdiği konsept otomobilini tanıtmıştı. Bu konsept otomobil, aradan geçen bir yılın ardından yine gündemde. Zira Nissan, bu kez üretilmiş bir prototip ile karşımıza çıktı. Fütüristik bir tasarımı olan Max-Out, tüketicinin ilgisini çekecek...

Japonya merkezli otomobil devi Nissan tarafından üretilen Max-Out isimli konsept otomobil, fütüristik tasarımıyla tüketicilerin ilgisini üzerine topladı. Cabrio olarak üretilen otomobilde sportif bir görünüme yer veriliyor. Elektrikli motora sahip olan aracın motor gücü hakkında bilgi paylaşılmazken 2030 yılı içerisinde ise satışa çıkartılması planlanıyor.

Yenilikçi Yaklaşım

Elektrikli otomobil yarışında geri kalmak istemeyen Nissan, kullandığı tasarım diliyle tüketicilere ulaşmak hedefinde bulunuyor. Nissan Max-Out, bir cabrio otomobil. Yani bu araç tek kapılı ve üstü açık. Sportif bir görünüme sahip olan araç, ızgarasından tutun da jantlarına kadar oldukça ilginç görünüyor. Aracın orta kısmında bulunan boydan boya ekran ise otomotiv markalarının elektrikli araçlarda tercih etmeye başladığı yenilikçi yaklaşımı ortaya koydu. Orta kısımda boydan boya uzanan tek bir ekrana sahip olan otomobil, bu ekran hem bilgi-eğlence hem de gösterge işlevlerini sunuyor. Nissan'ın konsept otomobili, elektrikli motora sahip.