0553 313 94 23

Otomotiv devi 10 bin çalışanını işten çıkaracak

Dünya genelinde 139 bin çalışanı bulunan Japon otomobil üreticisi Nissan, 10 binden fazla çalışanını işten çıkarmayı planlıyor.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 12:43
Otomotiv devi 10 bin çalışanını işten çıkaracak

Kyodo Haber Ajansı'nın verdiği bilgiye göre Nissan, Mayıs ayında açıkladığı erken emeklilik yoluyla çalışan sayısını 4 bin 800 kişi azaltma planına ek olarak işten çıkarmalar yaprak bu sayıyı 10 binin üzerine çıkarma niyetinde.

139 bin çalışanı bulunuyor

İşten çıkarma planının şirketin yarın açıklanacak ikinci çeyrek mali sonuçları ile birlikte duyurulması bekleniyor. Nissan'ın hali hazırda dünya genelinde 139 bin çalışanı bulunuyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 12:43
  1. Nissan Qashqai
  2. Nissan
  3. Nissan modelleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Düzce’de sel bölgesinde çalışanlara tetanoz aşısı yapılıyor
    1. Düzce’de sel bölgesinde çalışanlara..
    2. ANALİZ - Üniversite bölüm..
    3. Brexit kurbanı Theresa May'in "karnesi"
    4. Beşiktaş'a büyük engel! Walace..
    5. Real Madrid'de Asensio depremi! 8-9 ay..
    6. Başkan Kavaklıgil ilk istişare..
    7. Vali Erin basın bayramını unutmadı
    8. Yusufeli’nde kayalıklar profesyonel..
    9. Dede Korkut anısına ’Çinimaçin Çini’..
    10. Yumurtadaki ihracat sıkıntısı
    11. Yağmursuyu kanalına düşen yavru kediyi..
    12. Adıyaman’ın yeni yerleşim alanlarında..
    13. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı..
    14. Kurbanlıklar görücüye çıktı
    15. VAli Akın, Çiçekdağı İlçesinde..
    16. İran uyruklu yolcunun ayakkabı..
    17. 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı
    18. Tekne motoru hırsızı yakalandı
    19. Sudan’da bir darbe girişimi daha..
    20. Irak'ta DEAŞ saldırısı: 2 ölü
    İmamoğlu’nun aday olmasını o söylemiş... Aralarındaki sır bağlantı ne?
    İmamoğlu’nun aday olmasını o söylemiş... Aralarındaki sır bağlantı ne?
    Sapkınların Netflix tuzağı
    Sapkınların Netflix tuzağı
    Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii’ni hedef aldı! "Oraya gidenlerin anası ağladı"
    Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii’ni hedef aldı! "Oraya gidenlerin anası ağladı"
    Suriyeli sığınmacıların hepsi mi gönderilecek? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı
    Suriyeli sığınmacıların hepsi mi gönderilecek? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı
    Erdoğan talimat vermişti! Siteden de kaldırıldı
    Erdoğan talimat vermişti! Siteden de kaldırıldı

    Günün Karikatürü

    23 Temmuz 2019
    İYİ Parti'de 'Erdoğan' krizi
    İYİ Parti'de 'Erdoğan' krizi
    Yakın kaynaklardan ilk bilgi geldi! Eski Tarım Bakanı Sami Güçlü Babacan'ın partisine mi katılıyor?
    Yakın kaynaklardan ilk bilgi geldi! Eski Tarım Bakanı Sami Güçlü Babacan'ın partisine mi katılıyor?