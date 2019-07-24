Otomotiv devi 10 bin çalışanını işten çıkaracak
Dünya genelinde 139 bin çalışanı bulunan Japon otomobil üreticisi Nissan, 10 binden fazla çalışanını işten çıkarmayı planlıyor.24 Temmuz 2019 Çarşamba 12:43
Kyodo Haber Ajansı'nın verdiği bilgiye göre Nissan, Mayıs ayında açıkladığı erken emeklilik yoluyla çalışan sayısını 4 bin 800 kişi azaltma planına ek olarak işten çıkarmalar yaprak bu sayıyı 10 binin üzerine çıkarma niyetinde.
139 bin çalışanı bulunuyor
İşten çıkarma planının şirketin yarın açıklanacak ikinci çeyrek mali sonuçları ile birlikte duyurulması bekleniyor. Nissan'ın hali hazırda dünya genelinde 139 bin çalışanı bulunuyor.
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