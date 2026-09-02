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Sağlık Otomobilini “askıda” bırakıp kaçan sürücü aranıyor
Sağlık

Otomobilini “askıda” bırakıp kaçan sürücü aranıyor

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Otomobilini "askıda" bırakıp kaçan sürücü aranıyor

Ordu'nun Ünye ilçesinde önündeki otomobil, önce önündeki otomobile ardından da bir evin bahçe duvarına çarptı. Duvarın üzerinde askıda kalan otomobilin sürücüsü, kaza sonrası kaçtı.

Kaza, Ortayılmazlar Mahallesi Türbe Sokak’ta meydana geldi. Sürücüsü henüz belirlenemeyen 52 AEF 838 plakalı otomobil, önünde seyir halinde olan Samet Akgöz yönetimindeki 52 AGR 690 plakalı otomobile, ardından da bir evin bahçe duvarına çarptı. Kazada duvarın üzerine çıkan otomobil, askıda kaldı. Kazanın ardından 52 AEF 838 plakalı otomobilin sürücüsü, araçtan inerek kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Otomobil, çekiciyle bulunduğu yerden kaldırılırken, polis ekipleri kaçan sürücünün kimliğini tespit edip yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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