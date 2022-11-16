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Yerel Otomobilinden indi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden aşağı atladı
Yerel

Otomobilinden indi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden aşağı atladı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde otomobilinden inen M. C. A. köprüden aşağı atlayarak intihar etti.

Yeniakit Publisher
2022-11-16 08:51:00 -
Otomobilinden indi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden aşağı atladı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde otomobilinden inen M. C. A. köprüden aşağı atlayarak intihar etti. Sahil Güvenlik Ekipleri tarafından kıyıya çıkarılan M. C. A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 FHU 087 plakalı otomobil ile köprü üzerinde ilerleyen M. C. A. (31) Bir anda otomobili durdurarak aşağı indi. Daha sonra köprü korkuluklarına çıkan M. C. A. tüm çabalara rağmen ikna olmayarak kendisini köprüden aşağı bıraktı. İhbar üzerine bölgeye Deniz, Sahil Güvenlik Polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi. İntihar eden kişinin cansız bedeni Sahil Güvenlik Ekiplerinin çalışmaları sonucunda kıyıya çıkarıldı.

Sağlık ekiplerine teslim edilen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası cansız bedeni cenaze aracı ile olay yerinden götürüldü.

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