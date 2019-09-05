Otomobilin çarptığı yaya öldü Balıkesir’in Edremit ilçesinde karşıdan karşıya geçerken otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde karşıdan karşıya geçerken otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Altınoluk Mahallesi Akçam Otel Karşısı E87 Karayolu üzerinde Çanakkale istikametinden Edremit sstikametine doğru gitmekte olan M.S. yönetimindeki 10 V 3645 plakalı otomobil yaya olarak yolun karşısına geçmekte olan Fikret Özgen’e çarptı. Özgen çarpma sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Konuyla ilgili olarak Edremit Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı tahkikat başlattı.

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