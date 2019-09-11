Otomobilin arkadan çarptığı motosiklet 50 metre ileriye fırladı Bursa’da bir otomobilin arkadan çarptığı motosiklet yaklaşık 50 metre ileriye fırladı.

Bursa’da bir otomobilin arkadan çarptığı motosiklet yaklaşık 50 metre ileriye fırladı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken otomobil sürücüsü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaza Bursa’nın Osmangazi İlçesi eski Gemlik yolunda meydana geldi. Alınan bilgiyegöre Gemlik istikametine giden 16 AAU 04 plakalı otomobilin sürücüsü Fatih Ç. önünde seyreden motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisi ile havalanan motosiklet ve motosiklet sürücüsü Kamil B. 50 metre ileriye fırladı.

Kazayı gören diğer sürücüler polisve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan motosiklet sürücüsü Kamil B.’yi Bursa Şehir Hastanesine kaldırdı. Otomobilin ön kısmının büyük hasar aldığı ve kullanılamaz hale geldiği görüldü. Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından kazaya karışan araç ve motosiklet bölgeden kaldırıldı.

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