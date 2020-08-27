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Aktüel Otomobilin akaryakıt istasyonunun yakıt tankına çarpması güvenlik kamerasında
Aktüel

Otomobilin akaryakıt istasyonunun yakıt tankına çarpması güvenlik kamerasında

Kazada, istasyon çalışanıyla otomobil sürücüsü yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-08-27 16:34:03 -
Otomobilin akaryakıt istasyonunun yakıt tankına çarpması güvenlik kamerasında

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, bir otomobilin akaryakıt istasyonuna girerek yakıt tankına çarpması güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 BD 644 plakalı otomobil, D-130 kara yolu Seymen Mahallesi mevkisinde, yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna girerek yakıt tankına çarparak durabildi.

Otomobil sürücüsü ile o sırada bir araca yakıt dolduran pompa görevlisi C.Ç. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı.

Akaryakıt tankında hasar oluşurken, istasyonun bir kısmı kullanıma kapatıldı.

Bu arada, kaza, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, otomobilin hızla istasyona girişi, yakıt tankına çarpıp parçalaması ve çevredekilerin yaralıların yardımına gelmesi yer alıyor.


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