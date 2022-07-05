  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Otomobile ok gibi saplandı! Yaralılar var
Yerel

Otomobile ok gibi saplandı! Yaralılar var

Ankara’nın Mamak ilçesinde motosikletin, otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-07-05 07:00:00 -
Otomobile ok gibi saplandı! Yaralılar var

Kaza, saat 00.00 sıralarında Ankara’nın Mamak ilçesi, Mamak Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre, 35 HC 1610 plakalı motosiklet, Ankara Tıp Fakültesi Hastanesinden çıkan 06 BVB 064 plakalı otomobile çarptı. Çarpma sonrası motosiklette bulunan ve henüz kimlikleri belirlenemeyen sürücü ile arkadaşı savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesine sevk etti. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23