Otomobile kamyonet çarptı, sürücü kağıt gibi ezilen araçtan yaralı çıktı
Sancaktepe Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halinde olan otomobil sürücüsü aracının dörtlü ikaz lambasını açarak yavaşladı. Arkadan gelen bir kamyonet sürücüsü ise önünde duran otomobile duramayarak çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Sancaktepe Kuzey Marmara Otoyolu Paşaköy mevkiinde saat 13.45 sıralarında iddiaya göre Ankara istikametinde seyir halinde olan bir otomobilin sürücüsü Ozan Şahin, aracını otoyol üzerinde dörtlü ikaz lambasını açtıktan sonra yavaşlattı.
Otomobile Arkadan Çarptı
Hemen arkasında seyir halinde olan kapalı kasa kamyonet sürücüsü Mustafa Avcılar ise aniden frene bassa da aracını durduramayarak önündeki otomobile arkadan çarptı.
Hurdaya Döndü
Kazada Ozan Şahin yönetimindeki otomobil adeta kağıt gibi ezilerek ağır hasar aldı. Mustafa Avcılar yönetimindeki kapalı kasa kamyonetin ön tarafında ise maddi hasar meydana geldi.
Araç Sürücüsü Yaralandı
Otomobil içerisinde bulunan Ozan Şahin yaralanırken kamyonet sürücüsü Mustafa Avcılar şans eseri kazayı yara almadan atlattı. Kaza sonrası ihbar üzerine jandarma, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü Ozan Şahin sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastaneye kaldırıldı. Yaşanan olay sonrası jandarma ekipleri çalışma başlattı.