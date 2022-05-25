  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Otomobile kamyonet çarptı, sürücü kağıt gibi ezilen araçtan yaralı çıktı
Yerel

Otomobile kamyonet çarptı, sürücü kağıt gibi ezilen araçtan yaralı çıktı

Sancaktepe Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halinde olan otomobil sürücüsü aracının dörtlü ikaz lambasını açarak yavaşladı. Arkadan gelen bir kamyonet sürücüsü ise önünde duran otomobile duramayarak çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-05-25 15:42:00 - 2022-05-25 15:49:57

Sancaktepe Kuzey Marmara Otoyolu Paşaköy mevkiinde saat 13.45 sıralarında iddiaya göre Ankara istikametinde seyir halinde olan bir otomobilin sürücüsü Ozan Şahin, aracını otoyol üzerinde dörtlü ikaz lambasını açtıktan sonra yavaşlattı.

Otomobile Arkadan Çarptı

Hemen arkasında seyir halinde olan kapalı kasa kamyonet sürücüsü Mustafa Avcılar ise aniden frene bassa da aracını durduramayarak önündeki otomobile arkadan çarptı.

Hurdaya Döndü

Kazada Ozan Şahin yönetimindeki otomobil adeta kağıt gibi ezilerek ağır hasar aldı. Mustafa Avcılar yönetimindeki kapalı kasa kamyonetin ön tarafında ise maddi hasar meydana geldi.

Araç Sürücüsü Yaralandı

Otomobil içerisinde bulunan Ozan Şahin yaralanırken kamyonet sürücüsü Mustafa Avcılar şans eseri kazayı yara almadan atlattı. Kaza sonrası ihbar üzerine jandarma, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü Ozan Şahin sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastaneye kaldırıldı. Yaşanan olay sonrası jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay