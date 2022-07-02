Otomobilde dev indirim geliyor! Karar duyuruldu

Elektrikli otoda ÖTV oranlarının değişeceğini belirten Sabah gazetesi yazarı Ufuk Sandık, böylece otomobillerin fiyatlarında 350 bin TL'ye kadar düşüş yaşanacağını aktardı. Sandık, şunları kaydetti:

"Elektrikli otoda ÖTV oranları değişiyor. Kanun teklifi yasalaşırsa birçok elektrikli otomobilde ÖTV oranı yüzde 10’a ineceği için fiyatlar düşecek. Yasa ile birlikte Togg’un ÖTV’nin yüzde 60’tan 10’a inmesinin de önü açılacak

Elektrikli otomobillerin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranları değişiyor. Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki kanun teklifi yasalaşması halinde, elektrikli otomobillerden alınan ÖTV oranı yüzde 10 inecek. Ayrıca elektrikli araçlara da içten yanmalı araçlarda olduğu gibi matrah limitleri getirilecek.

Buna göre, motor gücü 160 kW'ı, vergisiz fiyatı 700 bin TL'yi geçmeyen elektrikli otomobillerden alınacak vergi tutarı yüzde 10 olarak belirlendi. Vergisiz fiyatı 700 bin TL'yi aşan elektrikli otomobillerden alınacak ÖTV tutarı yüzde 40 oldu.

Motor gücü 160 kW'ı geçen elektrikli araçlardan da 750 bin TL'yi aşmayanlar için ÖTV oranı yüzde 50, 750 bin TL'yi aşanlar için ÖTV oranı yüzde 60 olarak güncellendi.

Jaguar I-Pace, Porsche Taycan, BMW iX, iX3, i4 ile Mercedes EQ ailesi gibi lüks elektrikli modeller yüzde 60'lık vergi dilimine girmeye devam edecek. Renault Zoe modeli de 80 kW motor gücüne sahip ve bugün itibarıyla vergisiz satış fiyatı 700 bin TL'nin altında olduğu için fiyatında bir değişiklik yaşanmayacak.

Türkiye'de satılan az sayıdaki elektrikli otomobil arasında yer alan Hyundai Kona, MG ZS EV, Seres 3 ve Skywell ET5 modellerinin ÖTV oranları yüzde 60'dan yüzde 10'e inecek. Böylece otomobillerin fiyatlarında ortalama 350 bin TL arasında düşüş yaşanacak.

TOGG'A TEŞVİK

ÖTV değişikliğinden 2023'ün ilk çeyreğinde yollara çıkacak Togg da yararlanacak. Yasa ile birlikte Togg'un ÖTV oranının yüzde 60'tan 10'a inmesinin de önü açılacak. Yeni düzenleme ile Togg'un vergisiz fabrika çıkış fiyatı 700 bin TL'nin altında kalırsa satış fiyatı yaklaşık 910 bin TL olacak.

ETKİLENECEK BİRÇOK MODEL VAR

TOGG'un yanı sıra Türkiye'de satışa sunulması planlanan Citroen C4, Opel Mokka, Opel Corsa, Peugeot 2008, Hyundai Ioniq5, Renault Megane e-Tech, Dacia Spring gibi modeller de ÖTV değişikliğinden etkilenecek. Kabul edilen önergeden önce, motor gücü 85 kW'ı geçmeyen elektrikli otomobillerden yüzde 10 oranında ÖTV alınıyordu. Motor gücü 85 kW ile 120 kW arasında kalan elektrikli otomobillerden alınan ÖTV oranı yüzde 25, motor gücü 120 kW'ı geçen elektrikli otomobillerden alınan ÖTV oranı da yüzde 60 olarak belirlenmişti. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, elektrikli otomobillerin ÖTV'sinde en son 2021'de yapılan değişikliğin Togg'un da vergi oranını yükselttiğinin altını çizerek, "Türkiye'de üretilmekte olan aracın ÖTV'sini düşürüp uygun bir fiyat haline getirmeye çalışıyoruz" dedi."