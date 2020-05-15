  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Asker alımları ne zaman olacak? Asker alımları başladı mı son dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Filistin'e destek mesajı

Singapur'da Müslümanların bu seneki hac ibadetleri gelecek yıla ertelendi

Fenerbahçe Kulübünde 'online' Yüksek Divan Kurulu toplantısı başladı

Camilerin 12 Haziran'da ibadete açılması öngörülüyor
için kalan
Aktüel

Otomobil yangını büyümeden söndürüldü

Adıyaman’da park ahlindeki otobilde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 15:44:22 -
Otomobil yangını büyümeden söndürüldü

Adıyaman’da park ahlindeki otobilde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.


Bahçelievler Mahallesi Eski Mezarlık yanında park halinde bulunan Mehmet İspin’e ait 02 AAE 521 plakalı otomobilin motor kısmından dumanlar yükseldi. Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.


Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangında otomobilin motor kısmında maddi hasar gelirken, yangının elektrik aksamından çıkmış olabileceği değerlendiriliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı