  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sadakataşı Ramazan’da Suriye’yi unutmadı

Beyazıd-ı Bistami Hazretleri'nden kıssadan hisse

Peygamber efendimizin sahabelerine anlattığı kıssa

Hz. Musa'ya komşu olan kasap

Yunus Emre ve Molla Kasım
için kalan
Aktüel

Otomobil tır dorsesine çarptı: 1 ölü

Eskişehir’de bir otomobilin tırın dorsesine çarpması sonucu meydana gelen kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 18:36:02 -
Otomobil tır dorsesine çarptı: 1 ölü

Eskişehir’de bir otomobilin tırın dorsesine çarpması sonucu meydana gelen kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Eskişehir-Ankara istikameti 20’nci kilometrede gece saatlerinde Mehmet Gökçi idaresindeki 34 RNE 71 plakalı otomobil, 16 NFA 24 plakalı tırın sağ arka dorse kısmına çarptı. Kazada, araç içine sıkışan otomobil sürücüsü Gökçi olay yerinde hayatını kaybetti.


Çevredeki vatandaşların durumu jandarma ve bölge trafik ekiplerine bildirmesiyle bölgeye gelen ekipler, yol güvenliğini sağladı. Araç içine sıkışan sürücü için ise, itfaiyesi ekipleri araç içinde sıkışan sürücünün cansız bedenini bulunduğu yerden çıkardı. Gökçi’nin cenazesi Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı