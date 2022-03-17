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Dünya Otomobil taşıyan gemi İran açıklarında battı
Dünya

Otomobil taşıyan gemi İran açıklarında battı

Dubai merkezli bir şirkete ait olan, otomobil taşıyan gemi olumsuz hava koşulları nedeniyle İran açıklarında battı.

Yeniakit Publisher
2022-03-17 15:44:00 -
Otomobil taşıyan gemi İran açıklarında battı

İngiliz haber ajansı Reuters, geminin batma anının görüntülerini paylaşırken, İranlı yetkililerin duruma müdahale ettiğini aktardı. Gemideki 30 mürettebat için yetkililerin devreye girdiği belirtildi.

Çalışmalar devam ediyor

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, "16 kişi denizden kurtarıldı ve 11 kişi de sandalda bekliyor. İki kişi halen denizde" denildi. Şirket, geminin olumsuz hava şartları dolayısıyla battığını açıklarken, Assaluyeh liman müdürlüğüyle iletişim halinde olunduğunu duyurdu. Bahreyn havadan kurtarma görevlilerinin de bölgede olası bir müdahale için bulunduğu belirtildi.

İran haber ajansı IRNA, 30 mürettebatın 29'unun kurtarıldığını açıklarken, 1 kişi için arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini duyurdu. Bölgeden gelen haberlerde rüzgarın hızının saatte 70 kilometreye ulaştığını aktardı. İran'ın resmi haber ajansı IRNA, batan geminin otomobil taşıdığını aktardı.

BAE mürettebat için gemi gönderdi

Dubai merkezli Salem Al Makrani Kargo Şirketi, gemilerinden birinin İran kıyılarında battığını ve İranlı yetkililerin 30 mürettebatı kurtarmak için bir gemi gönderdiğini doğruladı.

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