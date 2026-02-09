  • İSTANBUL
Yerel Otomobil şarampole devrildi! Sürücü kayıplara karıştı
Yerel

Otomobil şarampole devrildi! Sürücü kayıplara karıştı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Otomobil şarampole devrildi! Sürücü kayıplara karıştı

Kırıkkale’de gece saatlerinde yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi. Kazanın ardından sürücünün aracı terk ederek olay yerinden ayrılması dikkat çekti.

Kırıkkale’de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi. Sürücü ise otomobili terk ederek kayıplara karıştı.

Kaza, Kırıkkale-Kırşehir karayolunun 6’ncı kilometresinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi.

İsmi öğrenilemeyen sürücü ise kazanın ardından otomobili bırakarak olay yerinden ayrıldı. İhbar üzerine bölgeye gelen trafik ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından aracı otoparka çekti.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

