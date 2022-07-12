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Yerel Otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı
Yerel

Otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde otomobilin şarampole devrildiği kazada 4 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-07-12 23:59:00 -
Otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde otomobilin şarampole devrildiği kazada 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Tosya ilçesindeki Beşçeşmeler mevkiinde sürücüsünün ismi belirlenemeyen 37 LA 988 plakalı otomobil kontrolden çıktı. Şarampole ters devrilen otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye sevk edildi. Kazada maddi hasarın oluştuğu otomobil otomobil ise otoparka kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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