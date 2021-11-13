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Yerel Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı
Yerel

Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

Adana’da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu biri çocuk toplam 3 kişi yaralandı. Feci trafik kazası güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Yeniakit Publisher
2021-11-13 23:59:00 -
Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

Kaza, merkez Seyhan ilçesi Nazım Hikmet Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali İbili’nin kullandığı 07 N 8889 plakalı otomobil ile Arda Yaşar Dama’nın kullandığı 07 APH 362 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada devrilen hafif ticari araçtaki Huriye Özdemir Dama, Dursun Özdemir ile çocuk olduğu belirlenen Aymima Dama yaralandı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

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