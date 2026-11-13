Harry Kane 36 yıllık rekoru kırdı!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İngiltere'nin UEFA Uluslar Ligi'nde Hırvatistan'ı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada Harry Kane, milli formayla 126. kez sahaya çıkarak tarihe geçti. Tecrübeli futbolcu, bu maçla birlikte Peter Shilton'ın 36 yıldır elinde bulundurduğu rekoru geride bıraktı.
Harry Kane, İngiltere'nin sahasında Hırvatistan'ı 2-1 mağlup ettiği UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup maçında milli forma rekorunu kırdı. İngiltere kaptanı, 126. kez milli takım formasıyla sahaya çıkarak kaleci Peter Shilton'a ait 36 yıllık rekoru geride bıraktı.
Geçen ay Ballon d'Or ödülünü kazanan 33 yaşındaki santrfor için karşılaşma öncesinde tören düzenlendi. Prens William, üzerinde 126 yazan formayı Kane'e takdim etti.
Hırvatistan karşısında gol de atan Kane, İngiltere Milli Takımı'ndaki gol sayısını 92'ye çıkardı. Bu alanda zirvede bulunan Kane'e en yakın isim, 53 golle Wayne Rooney.