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Yerel Otomobil ile cip çarpıştı: Yaralılar var
Yerel

Otomobil ile cip çarpıştı: Yaralılar var

Erzincan'da otomobil ile cipin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Yaralılar Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-07-16 07:30:00 - 2021-07-16 07:32:26
Otomobil ile cip çarpıştı: Yaralılar var

Kaza, Tekin Civaş Bulvarı'ndaki İtfaiye Müdürlüğü kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Hakkı Sönmez idaresindeki 24 DH 995 plakalı otomobil Berkay Savaş yönetimindeki 24 AAP 897 plakalı ciple çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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