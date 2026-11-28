SEBAHATTİN AYAN/İSTANBUL

Gazeteci yazar Sabri Şahsuvar, son günlerde Irak'ta yaşanan gelişmelere dikkat çekerek ülkenin geleceğini etkileyen siyasi, ekonomik ve güvenlik sorunlarını mercek altına aldı. Irak'taki gelişmeleri kaleme aldığı değerlendirmesinde Bağdat, Erbil, Ankara, Tahran ve Kerkük Türkmenleri arasındaki çıkar çatışmalarını ele alan Şahsuvar, Irak'ta yıllardır çözülemeyen sorunların temelinde taraflar arasındaki güvensizlik ve ülkenin geleceğine ilişkin farklı beklentilerin bulunduğunu ifade etti. Şahsuvar, yazısına “Irak denince akla tek bir ülke geliyor. Oysa gerçekte Irak'ta beş farklı hayal çarpışıyor” sözleriyle başlarken, Bağdat'ın güçlü bir merkezi yönetim, Erbil'in geniş özerkliğe sahip federal yapı, Türkiye'nin toprak bütünlüğünü koruyan istikrarlı bir Irak, İran'ın kendi nüfuz alanından çıkmayan bir yönetim, Kerkük Türkmenlerinin ise kimliklerinin ve haklarının güvence altına alındığı bir şehir istediğini belirtti.

ANAYASA VAR AMA MUTABAKAT YOK

Irak'ta 2005 yılında kabul edilen anayasanın federal devlet yapısını tanımasına rağmen temel sorunları çözemediğine dikkat çeken Şahsuvar, Bağdat ile Erbil'in aynı anayasa maddelerini farklı yorumladığını kaydetti. Şahsuvar, bu durumu, “Kağıt üzerinde her şey çözülmüş gibiydi. Ama gerçekte anayasa, en kritik konuları 'sonra çözülür' diyerek ertelemişti. Ve o 'sonra' hiç gelmedi” ifadeleriyle anlattı. Bağdat'ın anayasanın ülkenin birliğini koruduğunu, Erbil'in ise Kürtlerin haklarını güvence altına aldığını savunduğunu belirten Şahsuvar, bu yorum farklılığının iki yönetim arasındaki güvensizliği derinleştirdiğini vurguladı.

PETROL VE PARA KRİZİ ÇÖZÜLEMİYOR

Irak ekonomisinin büyük ölçüde petrol gelirlerine dayandığını hatırlatan Şahsuvar, Bağdat ile Erbil arasındaki en önemli anlaşmazlıklardan birinin petrolün satışı ve gelirlerin paylaşımı olduğunu ifade etti. Bağdat'ın petrolün merkezi yönetim tarafından SOMO aracılığıyla satılmasını istediğini, Erbil'in ise bütçe ödemelerinin siyasi baskı aracı olarak kullanıldığını savunduğunu belirten Şahsuvar, yaşanan süreci şöyle değerlendirdi: “Boru hattı kapanıyor, maaşlar gecikiyor, halk mağdur oluyor, iki taraf masaya oturuyor, geçici bir anlaşma yapılıyor, birkaç ay sonra aynı kriz yeniden başlıyor.” Şahsuvar'a göre bu mesele yalnızca ekonomik bir anlaşmazlık değil, aynı zamanda tarafların birbirine olan bağımlılığı ve siyasi güç mücadelesinin bir yansıması.

KERKÜK DÜĞÜMÜNDE TÜRKMENLER UNUTULUYOR

Irak'taki gelişmelerin en hassas başlıklarından biri olan Kerkük'e ayrı bir parantez açan Şahsuvar, kentin yalnızca toprak veya petrol meselesi olarak değerlendirilemeyeceğini, aynı zamanda kimlik ve temsil sorunu olduğunu belirtti. 2005 Anayasası'nın 140. maddesinde öngörülen sürecin tamamlanmadığını hatırlatan Şahsuvar, 2017'deki bağımsızlık referandumu ve sonrasında Irak ordusunun Kerkük'e girmesinin kenti Bağdat-Erbil anlaşmazlığının sembolü haline getirdiğini ifade etti. Kerkük'te Türkmenlerin çoğu zaman göz ardı edildiğine dikkat çeken Şahsuvar, Türkmenlerin taleplerini şu sözlerle aktardı: “Türkmenler, Kerkük'ün ne sadece Kürt, ne de sadece Arap olduğunu söylüyor. 'Kerkük, üç halkın ortak şehridir' diyorlar.” Türkmenlerin hem Bağdat hem de Erbil yönetiminden güvenlikte ve yönetimde eşit temsil istediğini belirten Şahsuvar, “Kerkük'ü ne Kürtleştirin, ne Araplaştırın, Kerkük Kerküklülerin kalsın” sözlerinin Türkmenlerin temel beklentisini ortaya koyduğunu kaydetti.

TÜRKİYE'NİN KIRMIZI ÇİZGİSİ IRAK'IN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ

Türkiye'nin Irak denklemindeki konumunu da değerlendiren Şahsuvar, Ankara'nın politikasının iki temel başlık üzerine kurulduğunu belirtti: Irak'ın toprak bütünlüğü ve Türkiye'nin güvenliği. Ceyhan Boru Hattı'nın Irak petrolünün uluslararası pazarlara ulaştırılmasındaki önemine değinen Şahsuvar, Türkiye'nin hem Bağdat hem de Erbil açısından ekonomik ve stratejik bir konumda bulunduğunu ifade etti. Türkiye'nin en önemli güvenlik başlığının PKK olduğunu vurgulayan Şahsuvar, Ankara'nın hem Bağdat'tan hem de Erbil'den terör örgütüne karşı net tavır beklediğini belirtti.

Şahsuvar, Türkiye'nin Irak politikasını, “Irak'ın toprak bütünlüğü + Kendi güvenliği” sözleriyle özetledi.

İRAN, IRAK'TA ETKİSİNİ ARTIRIYOR

Şahsuvar'ın değerlendirmesinde öne çıkan bir diğer başlık ise İran'ın Irak üzerindeki etkisi oldu. Tahran'ın Irak'ta siyasi, ekonomik ve güvenlik alanlarında nüfuz sahibi olmaya çalıştığını belirten Şahsuvar, özellikle Şii siyasi partiler ve Haşdi Şabi üzerinden kurulan ilişkilerin Bağdat yönetimindeki etkisine dikkat çekti.

İran'ın en önemli kırmızı çizgilerinden birinin Irak'ta bağımsız bir Kürt devletinin kurulması olduğunu belirten Şahsuvar, 2017 referandumu sırasında Türkiye ile İran'ın bu konuda benzer bir tutum sergilediğini hatırlattı.

Şahsuvar, Irak'taki gelişmelerin aynı zamanda Türkiye-İran rekabetinin de bir yansıması olduğunu ifade ederek, “İki ülke doğrudan savaşmıyor ama Irak'taki her seçim, her vali ataması, her petrol anlaşması, bu rekabetin bir yansıması haline geliyor” değerlendirmesinde bulundu.

PEŞMERGE VE HAŞDİ ŞABİ'NİN STATÜSÜ BELİRSİZ

Irak'ın güvenlik yapısındaki sorunlara da değinen Şahsuvar, Peşmerge güçlerinin Irak savunma sistemi içerisindeki konumu, komuta yapısı ve finansmanına ilişkin belirsizliklerin sürdüğünü kaydetti.

Bağdat'ın tek ülke ve tek ordu anlayışını savunduğunu, Erbil'in ise Peşmerge'yi tarihsel bir güvence olarak gördüğünü belirten Şahsuvar, benzer şekilde Haşdi Şabi'nin statüsünün de Irak'ın geleceği açısından açıklığa kavuşturulması gerektiğini ifade etti.

KALICI ÇÖZÜM İÇİN BEŞ MADDE

Irak'taki sorunların çözümü için önerilerini de sıralayan Şahsuvar, petrol gelirlerinin şeffaf ve adil paylaşılması, Kerkük'e Türkmenlerin de dahil olduğu özel bir statü verilmesi, Türkiye ve İran'ın güvenlik endişelerinin dikkate alınması, Peşmerge ve Haşdi Şabi'nin statülerinin anayasal güvenceyle netleştirilmesi ve Türkmenlerin kendi içindeki ayrışmaları aşarak ortak hareket etmesi gerektiğini belirtti.

Şahsuvar, değerlendirmesinin sonuç bölümünde Irak'taki krizin yalnızca Bağdat ile Erbil arasındaki anlaşmazlıktan ibaret olmadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Bu artık bir Bağdat-Erbil sorunu değil, bir Bağdat-Erbil-Ankara-Tahran-Kerkük Türkmenleri sorunudur. Ve çözüm, ancak beşinin de kendini güvende hissedeceği bir formülle mümkün olacaktır.”

Irak'ta kalıcı barışın sağlanabilmesi için öncelikle taraflar arasında güvenin tesis edilmesi gerektiğini belirten Şahsuvar, yazısını şu çarpıcı tespitle tamamladı:

“Bağdat ve Erbil birbirine düşman değil, birbirine güvenemeyen iki ortaktır. Ve güven inşa edilmeden, hiçbir anayasa maddesi, hiçbir petrol anlaşması tek başına barışı getirmeyecektir.”