Otobüs şoföründen örnek davranış: Fenalaşan yaşlı adamı hastaneye yetiştirdi

Trabzon sahnesinde insanlık ölmedi dedirten örnek bir olay yaşandı. Çaykara ilçesinden Ortahisar yönüne seyreden Büyükşehir Belediyesi otobüsüne binen 76 yaşındaki Hasan Öner isimli yaşlı vatandaş yolculuk esnasında aniden rahatsızlanarak fenalaştı. Araç içerisindeki duyarlı vatandaşlar ilk müdahaleyi gerçekleştirirken, otobüs şoförü Sinan Erdoğan soğukkanlılığını koruyarak vakit kaybetmeksizin rotasını Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kırdı. Böbrek yetmezliği teşhisiyle tedaviye alınan Öner'in hayati tehlikeyi atlattığı bildirilirken, şoför Erdoğan'ın zamanla yarıştığı o anlar araç kamerası tarafından saniye saniye kayda alındı.

Trabzon'un Çaykara ilçesinden Ortahisar'a gitmek üzere Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüse binen 76 yaşındaki Hasan Öner, yolculuk sırasında aniden rahatsızlandı. Durumu fark eden yolcular ilk müdahaleyi yaparken, belediye otobüs şoförü Sinan Erdoğan, vakit kaybetmeden Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yolcuyu getirdi. O anlar otobüs içindeki kameralara yansıdı.

Acil servise ulaştırılan Hasan Öner, sağlık ekiplerine teslim edilerek tedavi altına alındı. Böbrek yetmezliği olduğu öğrenilen Hasan Öner'in hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Otobüs şoförü Sinan Erdoğan'ın hızlı ve soğukkanlı müdahalesi ile yolcuların duyarlı davranışı, olası daha ciddi bir durumun önüne geçilmesinde önemli rol oynadı.