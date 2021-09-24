Otobüs şoförü, aracında fenalaşan yolcuyu böyle hastaneye yetiştirdi!

Van Büyükşehir Belediyesine ait 121 numaralı Edremit-TOKİ otobüsünde seyahat eden 72 yaşındaki Fahrettin Adıyan isimli bir yolcu aniden fenalaştı. Yolcunun fenalaştığını gören otobüs şoförü Mehmet Salih Avar otobüsü durdurup yolcunun yanına giderek ilk müdahalede bulunup kalp masajı yaptı.

Avar, daha sonra tekrar direksiyon başına geçip, güzergahından çıkarak, hastane yoluna girdi.

Yolcularla birlikte hızla Van Bölge ve Araştırma Hastanesi'ne giden şoför, Adıyan'ı sağlık görevlilerine teslim etti.

Bir süre de hastane önünde bekleyen Avar, Fahrettin Adıyan'ın sağlık durumunun iyiye gittiğini öğrenince yeniden görevinin başına döndü.

"İyi olduğunu öğrenince çok mutlu oldum"

Bu tür durumların göz önünde bulundurularak gerekli eğitimleri aldıklarını söyleyen şoför Salih Avar; yolcusunun iyi olduğu haberiyle çok mutlu olmuş

"TOKİ istikametinde giderken arabada fenalaşan bir hasta olduğunu fark ettim. Yanında oturan eşine neyi olduğunu söyledim. Eşi, bana kocasının kalp hastası olduğunu söyledi. O anda hasta üzerime yığıldı. Ben hastaya ilk müdahale olarak kalp masajı yaptım sonra arabada sağlıkçıların olduğunu fark ettim. Hemşire hemen geldi 'Ben sağlıkçıyım' deyince ben hastayı ona bıraktım. Kendisinden rica ettim, 'Siz hastayla ilgilenin, ben de hastaneye görüreyim' dedim. Hastayı hastaneye götürdük. Hastanın durumu da bayağı kötüydü. Sağlıkçı arkadaşlar geldiler, hemen ilgilendiler. O an diğer yolcuların tepkileri çok iyiydi sonra hastanın durumunun iyi olduğunu öğrenince çok mutlu oldum."